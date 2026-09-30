Todt, la verità sull'incidente di Schumacher: "Cosa stava facendo in quel momento"

"Non è più lo stesso Michael che conoscevamo, ma è ancora qui", dice nell'intervista rilasciata al podcast En Toute Liberté. Al quale rivela anche un dettaglio inedito sull'incidente sugli sci: "Michael non guardava davanti a sé, stava guardando suo figlio , che era con un amico. Poi è scivolato su una roccia ed è andato a sbattere con la testa contro un'altra roccia". Il figlio a cui si riferisce era Mick Schumacher, che quel giorno si trovava a Meribel con il padre.

Jean Todt ha ancora un rapporto diretto con Michael Schumacher . L'ex team principal della Ferrari è rimasto in contatto con il sette volte campione di Formula 1 e con la famiglia. Ed è quindi una delle poche persone che può parlare del 'Kaiser' con cognizione di causa. Senza naturalmente addentrarsi in argomenti delicati come le condizioni cliniche dell'ex pilota.

Todt ricorda anche il momento in cui venne a conoscenza dell'incidente. Era appena arrivato a Bali con la moglie per trascorrere qualche giorno di vacanza quando ricevette la telefonata di Corinna Schumacher, che gli comunicò che Michael era rimasto ferito e che stava per essere trasportato in elicottero a Grenoble. La prima persona che Todt contattò fu il professor Gérard Saillant, con il quale aveva contribuito alla nascita dell'Institut du Cerveau di Parigi. Il giorno successivo, Todt raggiunse a sua volta Grenoble.

"Viviamo diversamente, ma con lo stesso affetto e la stessa amicizia per lui e per la famiglia", dice oggi l'ex presidente della FIA. Parole che hanno certo peso considerando che Todt è rimasto uno dei pochi a poter visitare Schumacher dopo il terribile incidente risalente ormai a 13 anni fa.