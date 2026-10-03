"Oggi la sinistra sfila accanto a chi aggredisce i poliziotti": Montaruli smaschera tutti

"Servi di Sitaf e di Telt': con queste parole, ieri sera i No Tav si sono resi colpevoli dell'ennesima provocazione ai cantieri in vista della marcia odierna. Il campo largo ha organizzato e marcera' con chi insulta i poliziotti, li provoca e li aggredisce, con un movimento che ha rivendicato e rivendica l'assalto ai cantieri di qualche settimana fa".

A denunciarlo in una nota è la vicecapogruppo di Fd'l alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli. "Ieri sera abbiamo gia' assistito a quello che hanno chiamato "aperitivo". Oggi, pero', ci saranno da un lato le forze dell'ordine, dall'altro i centri sociali scortati da autorevoli esponenti dei partiti del centrosinistra, il Pd in primis, mentre ancora il sindaco Lo Russo pensa a come coccolare il cerchio magico intorno ad Askatasuna. Chi vorrebbe governare l'Italia non solo non prende le distanze dai violenti, ma ci va a braccetto tentando di rimettere in discussione il progetto di un'opera strategica e mettendo ancora una volta in difficolta' Torino e il Piemonte. Intanto, dai social dei collettivi partono gia' i proclami di rivendicazione. La manifestazione odierna e' la plastica dimostrazione di come la sinistra parlamentare sia sotto scacco delle frange piu' radicali", conclude Montaruli.