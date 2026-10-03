Libero logo
Abbonamento Digitale

"Oggi la sinistra sfila accanto a chi aggredisce i poliziotti": Montaruli smaschera tutti

sabato 3 ottobre 2026
"Oggi la sinistra sfila accanto a chi aggredisce i poliziotti": Montaruli smaschera tutti

1' di lettura

"Servi di Sitaf e di Telt': con queste parole, ieri sera i No Tav si sono resi colpevoli dell'ennesima provocazione ai cantieri in vista della marcia odierna. Il campo largo ha organizzato e marcera' con chi insulta i poliziotti, li provoca e li aggredisce, con un movimento che ha rivendicato e rivendica l'assalto ai cantieri di qualche settimana fa".

A denunciarlo in una nota è la vicecapogruppo di Fd'l alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli. "Ieri sera abbiamo gia' assistito a quello che hanno chiamato "aperitivo". Oggi, pero', ci saranno da un lato le forze dell'ordine, dall'altro i centri sociali scortati da autorevoli esponenti dei partiti del centrosinistra, il Pd in primis, mentre ancora il sindaco Lo Russo pensa a come coccolare il cerchio magico intorno ad Askatasuna. Chi vorrebbe governare l'Italia non solo non prende le distanze dai violenti, ma ci va a braccetto tentando di rimettere in discussione il progetto di un'opera strategica e mettendo ancora una volta in difficolta' Torino e il Piemonte. Intanto, dai social dei collettivi partono gia' i proclami di rivendicazione. La manifestazione odierna e' la plastica dimostrazione di come la sinistra parlamentare sia sotto scacco delle frange piu' radicali", conclude Montaruli. 

tag
augusta montaruli

Su La7 Augusta Montaruli contro Paolo Mieli: "L'integrazione si fa imparando l'arabo? Delirio puro"

L'orrore Torino, 12enne stuprato al Parco dell'Arrivore: chi è accusato, si scatena la rivolta di FdI

Abusi su una minore Bengalese libero per abusi su 13enne, "socialmente pericoloso". Ma libero: lo scandalo si allarga

ti potrebbero interessare

L'incontro di Vannacci che fa esplodere il suo partito: chi ha visto

L'incontro di Vannacci che fa esplodere il suo partito: chi ha visto

"Ecco qual è il regalo che la sinistra ha fatto alla destra...": Augias asfalta i compagni

"Ecco qual è il regalo che la sinistra ha fatto alla destra...": Augias asfalta i compagni

Bollo auto, non è finita. Pronta un'altra abolizione, ecco per chi: i modelli

Bollo auto, non è finita. Pronta un'altra abolizione, ecco per chi: i modelli

"Il solito grande assente, il tricolore": Fdi umilia il Pd, cos'è successo mentre parlava Schlein

"Il solito grande assente, il tricolore": Fdi umilia il Pd, cos'è successo mentre parlava Schlein