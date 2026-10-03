L'incontro di Vannacci che fa esplodere il suo partito: chi ha visto

Fabrizio Corona e Roberto Vannacci si sono incontrati venerdi 2 ottobre al Bagno Biondetti di Marina di Pietrasanta, dando vita a un appuntamento che ha attirato l'attenzione per il momento politico attraversato da entrambi.

Corona, dopo la lunga esperienza nel mondo del gossip, ha recentemente lanciato il movimento "Per la Verita" e si e presentato all'incontro con la spilla del nuovo progetto. Vannacci, leader di Futuro Nazionale ed europarlamentare, aveva invece organizzato nello stesso stabilimento un appuntamento con i suoi sostenitori e un'intervista con il giornalista Aldo Grandi.

Il luogo ha un significato particolare per il generale: proprio al Bagno Biondetti, nel settembre 2023, aveva presentato il libro "Il mondo al contrario", in una fase che avrebbe preceduto il suo ingresso nella politica.

Prima dell'arrivo di Corona, Vannacci aveva escluso un significato politico dell'incontro, spiegando di non essere stato informato della sua presenza. Quando i due si sono incontrati, come ha raccontato ilGiornale, non sono mancate strette di mano, sorrisi e fotografie.

Corona ha spiegato cosi la sua partecipazione: "E il piu forte nei sondaggi, e io vengo a sentire il piu forte". Il confronto, ha aggiunto, potrebbe proseguire in futuro.

Il fondatore di "Per la Verita" ha inoltre riconosciuto alcune affinita con Vannacci: "Su molte idee con Vannacci la pensiamo in modo simile, su altre no". Allo stesso tempo ha ribadito di voler portare avanti il proprio progetto politico. Per ora non e stata annunciata alcuna alleanza. L'incontro rappresenta pero un punto di contatto tra due figure che stanno costruendo percorsi politici distinti. Ma i malumori nel partito di Vannacci cominciano a sentirsi...