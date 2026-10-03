Rabiot infanga l'Italia: "Cosa mi ha detto Zidane nello spogliatoio"

Il pareggio tra Italia e Francia lascia valutazioni diverse nel dopo partita. Se per gli Azzurri il risultato appare coerente con l'andamento della gara, dalla parte francese emerge una lettura decisamente diversa. Adrien Rabiot, intervistato da Sky al termine dell'incontro, ha sostenuto che la Francia avrebbe meritato la vittoria: "Noi ovviamente abbiamo dominato e meritavamo di vincere, senza un grande Gigio che ha fatto una partita strepitosa parando tiri incredibili". Il centrocampista ha riconosciuto all'Italia spirito e capacita di soffrire, ma ha sottolineato il rammarico per non aver chiuso la partita.

Secondo Rabiot, anche Zinedine Zidane avrebbe condiviso questa analisi negli spogliatoi: "Noi avremmo meritato di piu ce l'ha detto anche Zidane negli spogliatoi. Ci e mancato il secondo gol, dopo il primo gol abbiamo un po' smesso di giocare". I numeri della partita, tuttavia, restituiscono un quadro più equilibrato. La Francia ha avuto il maggiore possesso palla e ha concluso piu volte, con 18 tiri contro i 14 dell'Italia. Gli Azzurri, pero, hanno creato diverse occasioni soprattutto nel primo tempo, compresa una rete annullata a Kean, dimostrando di poter colpire nelle ripartenze.

Rabiot ha comunque riconosciuto i meriti della squadra italiana: "L'Italia ha dimostrato qualcosa anche a livello di merito". Il centrocampista ha poi elogiato il nuovo corso francese, sottolineando l'intensita richiesta da Zidane e lo spirito di squadra. Prima del ritorno al Milan, Rabiot ha infine indicato nella sfida contro il Belgio il prossimo appuntamento importante per la Francia.