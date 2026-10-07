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Sinner e l'infortunio: "40' di allenamento, poi dritto negli spogliatoi": clamoroso errore a Montecarlo?

di Roberto Tortoramercoledì 7 ottobre 2026
Sinner e l'infortunio: "40' di allenamento, poi dritto negli spogliatoi": clamoroso errore a Montecarlo?

2' di lettura

Doveva essere un fastidio destinato a passare in fretta. Invece il problema al ginocchio destro di Jannik Sinner si è trasformato in un calvario che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione 2026. E una delle scelte che oggi pesano maggiormente è quella di aver continuato ad allenarsi nonostante il dolore.

Dopo la vittoria a Wimbledon, Sinner aveva iniziato un lungo percorso di terapie e consulti medici tra Milano, Torino e Lione. L'obiettivo era curare la tendinopatia con una terapia conservativa che non prevedesse soltanto fisioterapia, palestra e riposo, ma anche allenamento. Una strategia che, col senno di poi, non ha dato i risultati sperati.

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Il dolore sembrava attenuarsi, ma poi è tornato. Le ultime sessioni di lavoro a Montecarlo, mentre il numero uno al mondo rinunciava prima a Pechino e poi a Shanghai, sono diventate sempre più difficili. Quaranta minuti di allenamento e poi direttamente negli spogliatoi.

Gli sparring partner costretti a palleggiare da soli, mentre il volto di Sinner diventava sempre più scuro. Anche i video degli allenamenti erano spariti dai social. Il tentativo di salvare la stagione è fallito. Sinner non è guarito e ora dovrà fermarsi per curare il ginocchio, con l'obiettivo di tornare nel 2027.

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Una scelta inevitabile dopo aver capito che continuare a spingere non era più possibile. Resta però il dubbio su quanto abbia inciso il lavoro svolto durante la fase delle terapie. Il problema, dopo essersi attenuato, si è ripresentato. E adesso il campione dovrà pensare soprattutto alla propria carriera futura. Lo stesso Sinner lo ha spiegato nel messaggio con cui ha annunciato la fine della stagione: "Devo pensare alla mia carriera a lungo termine". Tradotto è un chissenefrega se Zverev riuscirà a scalzarlo dal trono del ranking ATP. Una decisione che arriva dopo settimane di allenamenti condizionati dal dolore. Le Finals perderanno il protagonista più atteso.

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