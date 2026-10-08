Sinner, clamoroso: ecco il consiglio di Toni Nadal per tornare numero 1

Il consiglio per Jannik Sinner arriva da Toni Nadal, lo zio e storico allenatore di Rafael, uno che gli infortuni li ha conosciuti da vicino e ha imparato a gestire ritorni, dubbi e lunghe pause. Per Jannik, fermatosi anzitempo per il problema al ginocchio, il messaggio è soprattutto uno: nessuna fretta. "La cosa più difficile da gestire è l’incertezza, perché non sai se tornerai completamente a posto, se tutto funzionerà come prima", spiega Toni Nadal.

E proprio il tennis moderno, secondo l’ex tecnico di Rafa, non aiuta: "Gli infortuni ti ammazzano". Sinner, però, ha davanti a sé tempo sufficiente per recuperare e preparare il ritorno, con l’Australian Open come primo grande obiettivo. Il paragone con Nadal diventa inevitabile. Il maiorchino ha attraversato numerosi stop, tornando più volte ai vertici. "Bisogna prendere le cose con tranquillità. È ancora un tennista molto giovane, ha molti anni di carriera davanti e deve tornare soltanto quando sarà completamente recuperato", sottolinea Toni.