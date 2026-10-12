Terruzzi duro con Hamilton: "Percorso meno eclatante. Una presenza ingombrante"

Lewis Hamilton si è assunto le sue responsabilità. "Per colpa mia abbiamo perso punti", ha detto dopo aver scelto, nel corso del Gp di Singapore, di non rientrare ai box con Virtual Safety Car come gli era stato ordinato dal muretto, crollando nel finale e chiudendo la gara sesto. Le scuse, però, non sono bastate al 7 volte campione del mondo per scappare dalle critiche dei tifosi e di alcuni commentatori.

Tra i tanti, a colpire particolarmente è stato il commento - severo, diretto e pungente - di Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera. "I campioni fanno così, decidono, si prendono ogni responsabilità, esultano o si scusano", scrive il giornalista. Che poi aggiunge: "Il fatto è che il percorso di Lewis sembra meno eclatante, più incerto rispetto a una prima parte di stagione stupefacente. Al contrario di quello di Leclerc che nelle ultime 9 gare ha ottenuto 6 risultati migliori del suo scomodissimo compagno, riducendo lo scarto a 14 punti".