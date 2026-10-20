Champions League, le italiane si riscattano: 8 gol per Napoli e Roma

Tre punti per il Napoli in Champions League dopo la vittoria per 4-3 contro il Bodo Glimt in una partita che ha regalato non pochi brividi agli uomini di Massimiliano Allegri. Partenopei subito in vantaggio al 1' con Matteo Politano che brucia la difesa dei norvegesi mettendo a segno la volata di Spinazzola. Al 27' arriva il gol del pareggio avversario con Jens Petter Hauge a cui risponde Scott McTominay al 41' che chiude il primo tempo sul 2-1. Nel secondo tempo il Bodo Glimt riagguanta gli azzurri andando in gol al 62' con Helmersen, ma è ancora McTominay a riaprire le speranze del Napoli con la rete del 3-2 al 75', speranze che vengono sigillate dal quarto gol all'88' quando Odin Bjortuft realizza un autogol. Al 94' Fet segna il terzo gol per i norvegesi poco prima del fischio finale.

La Roma invece cala il poker nella sfida contro lo Slovan Bratislava chiudendo il match con una netta vittoria per 4-0. Giallorossi in gol al 21' con Hermoso e in raddoppio al 39' con Molina, chiudendo il primo tempo in assoluto controllo e in doppio vantaggio. Il secondo tempo vede ancora la Roma sugli allori con il gol del 3-0 messo a segno da Pisilli al 52' e la rete del definitivo 4-0 a opera di Malen al 58' dal dischetto che, con un rigore perfetto, chiude i conti per la prima vittoria stagionale giallorossa in Champions.