Simonetta Matone trova nel bagno della Camera un anello di brillanti: "Varrà almeno 30mila euro"

Una scoperta inaspettata quella fatta da Simonetta Matone nei bagni della Camera. La deputata della Lega ha trovato a Montecitorio quello che lei stessa ha definito "un anello spettacolare". Il ritrovamento è avvenuto non nei pressi dell'aula, cui hanno accesso solo i deputati, ma in una zona del palazzo di Montecitorio con accesso un po' più libero.

"Mi trovavo vicino la galleria dei presidenti, a poca distanza dalla banca, un'area in cui è possibile passino anche i clienti della banca - spiega Matone all'Adnkronos -. In bagno, su una mensola, vedo questo anello spettacolare: due brillanti, bellissimo. Mi è sembrato verissimo". La leghista ha anche fatto una sua valutazione: "Varrà almeno 30mila euro".

L'esponente del Carroccio si è così subito attivata: "Ho pensato alla disperazione della proprietaria e così sono andata in aula e l'ho subito affidato agli assistenti parlamentari che l'hanno messo in cassaforte". Il magistrato ha anche "preteso un verbale ed ho fatto una foto all'anello. È un oggetto di valore: chi vorrà rivendicarlo, il proprietario e la proprietaria, dovrà dimostrare di esserlo". E così è stato. Sempre stando all'Adnkronos la proprietaria ha ritrovato l'anello smarrito. La donna si è recata negli uffici di Montecitorio, dimostrandone la proprietà. La signora non è una deputata.