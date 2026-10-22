Conte diventa scudo umano per Scarpinato

L’uomo del decreto e delle conferenze stampa a notte inoltrata, il premier per tutte le stagioni giallorosse e gialloverdi, ieri per l’occasione è tornato avvocato del popolo: il suo, ovviamente. I Cinquestelle sono in difficoltà sulla giustizia e sulla lotta alla mafia, uno dei loro cavalli di battaglia, smentiti dal procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca nella commissione parlamentare Antimafia, e Giuseppe Conte, pronti via, ha convocato una conferenza stampa e si è fatto scudo umano del senatore Roberto Scarpinato, eletto con i grillini nel 2022 dopo una carriera da magistrato a Palermo, altro esempio di toga folgorata dalla politica di centrosinistra. Il problema è che Scarpinato non si arrende e nonostante sia stato definito «depistante» dal gip Santi Bologna nel provvedimento di archiviazione del filone di indagine a carico di ignoti sulle stragi del ’92 perché ha cercato d’imboccare il collega Gioacchino Natoli prima della sua audizione a San Macuto, resta dov’è: membro della medesima commissione Antimafia che prova a fare luce sugli attentati ai giudici Falcone e Borsellino.