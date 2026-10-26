Simonetta Matone lascia la Lega e passa a Forza Italia

Simonetta Matone aderisce al gruppo della Camera di Forza Italia. “Io rimango saldamente nel centrodestra – ha spiegato - ma sono contraria a derive sovraniste e a prese di posizione estreme e irrealizzabili. Forza Italia rappresenta un centrodestra illuminato, solido punto di riferimento dei moderati, erede da sempre del garantismo portato avanti con coraggio da Silvio Berlusconi, e saldamente ancorato a una visione equilibrata anche in politica estera”. Matone ha lasciato la Lega proprio all'indomani del congresso straordinario del partito che si è tenuto a Milano e che ha confermato segretario Matteo Salvini.

"Benvenuta a Simonetta Matone, che da oggi entra in Forza Italia. La sua vocazione garantista e la sua esperienza rappresentano un importante valore aggiunto per il nostro movimento e una risorsa preziosa per rafforzare il nostro impegno per una giustizia giusta, per la tutela dei diritti e delle garanzie dei cittadini. Forza Italia è la casa naturale di chi crede nella libertà, nello Stato di diritto e in una giustizia pienamente rispettosa delle garanzie individuali. L'ingresso di Simonetta Matone arricchisce la nostra comunità politica e conferma la capacità del nostro movimento di attrarre personalità di grande esperienza e competenza". Lo ha dichiarato Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.