Libero logo
Abbonamento Digitale

Simonetta Matone lascia la Lega e passa a Forza Italia

di
Libero logo
lunedì 26 ottobre 2026
Simonetta Matone lascia la Lega e passa a Forza Italia

1' di lettura

Simonetta Matone aderisce al gruppo della Camera di Forza Italia. “Io rimango saldamente nel centrodestra – ha spiegato - ma sono contraria a derive sovraniste e a prese di posizione estreme e irrealizzabili. Forza Italia rappresenta un centrodestra illuminato, solido punto di riferimento dei moderati, erede da sempre del garantismo portato avanti con coraggio da Silvio Berlusconi, e saldamente ancorato a una visione equilibrata anche in politica estera”. Matone ha lasciato la Lega proprio all'indomani del congresso straordinario del partito che si è tenuto a Milano e che ha confermato segretario Matteo Salvini

"Benvenuta a Simonetta Matone, che da oggi entra in Forza Italia. La sua vocazione garantista e la sua esperienza rappresentano un importante valore aggiunto per il nostro movimento e una risorsa preziosa per rafforzare il nostro impegno per una giustizia giusta, per la tutela dei diritti e delle garanzie dei cittadini. Forza Italia è la casa naturale di chi crede nella libertà, nello Stato di diritto e in una giustizia pienamente rispettosa delle garanzie individuali. L'ingresso di Simonetta Matone arricchisce la nostra comunità politica e conferma la capacità del nostro movimento di attrarre personalità di grande esperienza e competenza". Lo ha dichiarato Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

tag
simonetta matone
lega
forza italia

Ira della Lega Isabella Tovaglieri e il video dell'immigrato che insulta gli italiani: "La vostra testa è come il c**o della gallina"

Matteo IV: Garavaglia ko Salvini confermato segretario della Lega: bordate a giornalisti, Schlein, Fornero e Vannacci

La città ha paura Ferrara, il "nucleo anti-maranza": Alan Fabbri, lezione leghista al Pd

ti potrebbero interessare

Elezioni in Serbia e Brasile, il fango di Zanella su Meloni: "Le brucia talmente tanto..."

Elezioni in Serbia e Brasile, il fango di Zanella su Meloni: "Le brucia talmente tanto..."

Di lotta e di governo: lo slogan che passa dal Pci al Carroccio

Di lotta e di governo: lo slogan che passa dal Pci al Carroccio

Corrado Ocone
La sinistra li corteggia ma per i giovani non ha fatto nulla

La sinistra li corteggia ma per i giovani non ha fatto nulla

Andrea Ruggieri
Sondaggio Lab21, il campo largo arretra e tra FdI e Pd cresce il distacco: altra disfatta a sinistra

Sondaggio Lab21, il campo largo arretra e tra FdI e Pd cresce il distacco: altra disfatta a sinistra