Milan, dopo la vittoria arrivano i complimenti di Cardinale: cosa ha detto su Amorim

"Abbiamo detto che volevamo essere una squadra competitiva e ci siamo riusciti. Sono molto felice e orgoglioso di quello che hanno fatto i giocatori, perché hanno messo in campo ciò di cui avevamo parlato prima della partita", ha spiegato Amorim nel dopogara. Il tecnico ha sottolineato soprattutto la disponibilità dei suoi uomini, chiamati a rispondere senza avere avuto il tempo di preparare sul campo ogni dettaglio dopo l'ultima uscita: "Non abbiamo avuto modo di lavorare su quello che non era andato bene nella partita precedente. Praticamente abbiamo lavorato soltanto attraverso i video, ma questi giocatori mi hanno dimostrato di essere pronti a gestire la pressione di giocare per questo club".

Il problema degli infortuni resta una costante, ma Amorim non cerca alibi: "Ogni partita c'è un infortunio, basta vedere cosa succede ovunque. Il mio lavoro è preparare una partita dopo l'altra e garantire un futuro al Milan. Sono responsabile del fatto che i miei giocatori stiano bene, ed è anche per questo che sono orgoglioso”. Tra i singoli, spazio anche a Davide Bartesaghi, promosso per la prestazione ma con un'indicazione precisa sul lavoro da fare: "Ha fatto molto bene oggi. Penso sia più bravo offensivamente che difensivamente. Deve migliorare nell'uno contro uno e nell'aggressività, ma ha velocità, crossa bene e in allenamento conclude sempre".

L'apprezzamento più significativo è arrivato però dal presidente Gerry Cardinale, presente in tribuna: "La squadra continua a migliorare e a consolidarsi — le parole dello statunitense — Abbiamo mantenuto alta l'intensità per gran parte della partita, con un possesso palla e un'aggressività nel recupero molto positivi. Ruben ha gestito molto bene le rotazioni e le sostituzioni". Un'investitura che dà ulteriore peso alla vittoria, anche in vista del prossimo impegno.