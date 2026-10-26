Milan, dopo la vittoria arrivano i complimenti di Cardinale: cosa ha detto su Amorim

“Sono orgoglioso di questa squadra". Ruben Amorim si gode la risposta del Milan dopo giorni complicati, tra la sconfitta con il Bournemouth, il caso Mike Maignan e una vigilia condizionata da assenze pesanti. La vittoria restituisce fiducia ai rossoneri e conferma la capacità del gruppo di reagire anche quando le difficoltà sembrano moltiplicarsi. Un segnale importante anche in vista del derby, mentre dagli spalti arriva l'approvazione del proprietario Gerry Cardinale, che promuove il lavoro del tecnico portoghese.
"Abbiamo detto che volevamo essere una squadra competitiva e ci siamo riusciti. Sono molto felice e orgoglioso di quello che hanno fatto i giocatori, perché hanno messo in campo ciò di cui avevamo parlato prima della partita", ha spiegato Amorim nel dopogara. Il tecnico ha sottolineato soprattutto la disponibilità dei suoi uomini, chiamati a rispondere senza avere avuto il tempo di preparare sul campo ogni dettaglio dopo l'ultima uscita: "Non abbiamo avuto modo di lavorare su quello che non era andato bene nella partita precedente. Praticamente abbiamo lavorato soltanto attraverso i video, ma questi giocatori mi hanno dimostrato di essere pronti a gestire la pressione di giocare per questo club".
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Il problema degli infortuni resta una costante, ma Amorim non cerca alibi: "Ogni partita c'è un infortunio, basta vedere cosa succede ovunque. Il mio lavoro è preparare una partita dopo l'altra e garantire un futuro al Milan. Sono responsabile del fatto che i miei giocatori stiano bene, ed è anche per questo che sono orgoglioso”. Tra i singoli, spazio anche a Davide Bartesaghi, promosso per la prestazione ma con un'indicazione precisa sul lavoro da fare: "Ha fatto molto bene oggi. Penso sia più bravo offensivamente che difensivamente. Deve migliorare nell'uno contro uno e nell'aggressività, ma ha velocità, crossa bene e in allenamento conclude sempre".
L'apprezzamento più significativo è arrivato però dal presidente Gerry Cardinale, presente in tribuna: "La squadra continua a migliorare e a consolidarsi — le parole dello statunitense — Abbiamo mantenuto alta l'intensità per gran parte della partita, con un possesso palla e un'aggressività nel recupero molto positivi. Ruben ha gestito molto bene le rotazioni e le sostituzioni". Un'investitura che dà ulteriore peso alla vittoria, anche in vista del prossimo impegno.