Il Milan perde, Amorim immortalato mentre sorride in panchina: ira dei tifosi

Il Milan perde 3-0 contro il Bournemouth e Ruben Amorim sorride. È bastata un'inquadratura della panchina rossonera per far infuriare i tifosi, già alle prese con una serata da dimenticare. Le telecamere hanno immortalato l'allenatore con un sorriso sul volto proprio mentre la sua squadra era sotto di tre gol. Un'immagine che non è passata inosservata e che ha immediatamente acceso le polemiche. Sui social i sostenitori milanisti hanno sfogato tutta la propria rabbia. Non tanto per quel sorriso, di cui è impossibile conoscere il significato, quanto per il momento in cui è arrivato. Il Milan stava affondando contro il Bournemouth, senza riuscire a trovare una risposta, e vedere il proprio allenatore sorridere in panchina ha fatto storcere il naso a parecchi.