Sondaggio sul Decreto Manifestazioni, Lorenzo Pregliasco: elettori Pd e M5S a favore di molte misure

Doccia fredda per Pd e 5 Stelle. Secondo l'ultimo sondaggio Youtrend realizzato per Sky TG24, le misure del decreto sicurezza, approvato il 20 ottobre dal Cdm, raccolgono una maggioranza di giudizi positivi (40 per cento). Solo il 25 le ritiene eccessive, mentre il 24 le reputa insufficienti e l'11 è indeciso.Tutte le misure del decreto raccolgono una maggioranza di giudizi positivi. La più apprezzata è in ogni caso l’obbligo per i genitori di pagare i danni causati dai figli minorenni.

E ancora: una delle misure più apprezzate è anche quella della presunzione di responsabilità penale per i ragazzi dai 14 ai 17 anni (il 75 per cento degli intervistati è d'accordo). Ma non finisce qui perché il nuovo reato di partecipazione violenta raccoglie invece l'appoggio del 64 per cento degli intervistati.