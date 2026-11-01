Omnibus, rissa a sinistra tra Acerbo e Sensi: "Fagli un monumento accanto a quello di Mao"

Volano stracci a sinistra a Omnibus, su La7. Al centro dell'acceso botta e risposta il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo e il senatore del Pd Filippo Sensi. Il tutto ha inizio dal trasferimento temporaneo del senatore dem Andrea Crisanti a Rifondazione, per consentire al partito di Acerbo di partecipare alle prossime elezioni senza essere passare dalla raccolta firme. "Esatto, gliel’hanno sganciato apposta per consentirgli di stare nel centrosinistra", commenta Sensi alla domanda della conduttrice Gaia Tortora. La giornalista a quel punto lo incalza: "Ma allora cosa ci fanno i riformisti del Pd nel campo largo?". Il senatore: "I riformisti del Pd sono il Partito Democratico. Il Partito Democratico è un partito riformista".

Acerbo, il comunista pro-Pal che odia pure D'Annunzio Maurizio Acerbo è uno che veniva sottovalutato mentre lui lavorava per valutarsi, e che adesso si sopravvaluta me...

Ma Acerbo lo interrompe: "Ma voi non siete riformisti. Riformisti erano Filippo Turati e Federico Caffè". "Chissà poi dove lo mandavate Turati", ribatte Sensi, prima di ricordare al segretario di Rifondazione di ringraziare il Pd, senza il quale la sua formazione rischia di restare fuori dalle urne. Acerbo distingue subito tra la segreteria di Schlein e l’ala riformista del partito: "Devo ringraziare Elly Schlein e Crisanti, non te". "A Crisanti devi proprio fare un monumento – ribatte il senatore – E poi lo metti accanto a quello di Mao".

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