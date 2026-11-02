Sinner, il messaggio per Antonelli: "Cosa sei riuscito a fare?"

Jannik Sinner festeggia il trionfo di Andrea Kimi Antonelli, nuovo campione del mondo di Formula 1. Il tennista azzurro ha voluto dedicare un messaggio speciale al giovane pilota italiano, protagonista di un'impresa straordinaria che ha riportato l'Italia sul tetto del motorsport. Un riconoscimento che arriva da un campione all'altro, accomunati da talento, determinazione e successi internazionali. "Kimi, cosa sei riuscito a fare?". È questa la frase con cui Sinner ha aperto il suo videomessaggio, trasmesso da Sky Sport, rivolgendosi direttamente al pilota della Mercedes. Con il sorriso e tutta la soddisfazione per il risultato raggiunto dal connazionale, il numero uno del tennis ha poi aggiunto: "Complimenti per il tuo primo titolo mondiale".

Parole semplici, ma cariche di entusiasmo, per celebrare un risultato destinato a entrare nella storia dello sport italiano. Antonelli ha conquistato matematicamente il Mondiale dopo aver chiuso al terzo posto il Gran Premio del Messico, disputato domenica 1 novembre. Un piazzamento sufficiente per assicurarsi il titolo iridato e coronare una stagione da protagonista assoluto. Tra Sinner e Antonelli, del resto, esiste da tempo un rapporto di reciproca stima. I due giovani campioni non hanno mai nascosto la simpatia e l'ammirazione per i rispettivi percorsi sportivi, scambiandosi complimenti in occasione dei successi più importanti.

Si ricorda la visita di Jannik allo scorso GP di Abu Dhabi, percorrendo un "hot lap" Pirelli, come la visita del bolognese a Torino quando Sinner giocava le Finals, poi vinte. Ma non solo, dato che Jannik a inizio settembre era presente a Monza per assistere al Gran Premio d'Italia, concluso con il trionfo di Antonelli. Adesso il nuovo messaggio, questa volta per celebrare il risultato più importante: il titolo mondiale. Un abbraccio virtuale tra due eccellenze dello sport azzurro, protagoniste di un momento speciale per l'Italia.