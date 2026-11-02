Sondaggio-Ghisleri, il campo largo si distrugge da solo: cosa emerge dai numeri

Il Campo largo è unito nei numeri, ma anche nelle convinzioni? Il quadro che emerge non è positivo ed è fotografato bene dal sondaggio “Only Numbers” realizzato da Alessandra Ghisleri per Porta a Porta e pubblicato da La Stampa. Il centrosinistra continua a lavorare alla costruzione di un'alternativa a Giorgia Meloni, ma deve fare i conti con i dubbi dei suoi stessi elettori. Alla domanda sulla coesione della coalizione, il 44,7% degli elettori progressisti risponde negativamente, contro il 41,7% che esprime un giudizio positivo. Le perplessità attraversano anche i principali partiti dell'alleanza. Tra gli elettori del Pd, il 45,5% non considera la coalizione unita e coesa, mentre il 39,3% la pensa diversamente. Nel Movimento 5 Stelle prevale invece il giudizio positivo: il 45,3% risponde sì, contro il 40,6% che esprime un no. Non va meglio sul fronte delle divergenze politiche. Il 43,8% dell'elettorato di centrosinistra ritiene che le differenze tra i partiti non siano state superate. Tra i pentastellati il dato è ancora più significativo: soltanto il 26,6% considera risolti i contrasti, mentre il 39% esprime un giudizio negativo e il 34,4% non prende posizione.