Hantavirus, orrore sulla Hondius: com'è morto un agente della Guardia civil spagnola

"L'agente, mentre era si riserva nel posto di comando operativo, ha sofferto un infarto. Nonostante gli sforzi di rianimazione durante 40 minuti, non è stato possibile salvargli la vita", segnala il messaggio. "Un altro compagno che perde la vita in un atto di servizio. Un'altra famiglia distrutta ", rileva il sindacato, in riferimento alla morte, lo scorso 8 maggio, di due agenti della Guardia Civil nello scontro fra due motovedette della gendarmeria durante l'inseguimento di un motoscafo veloce di narcotrafficanti al largo di Huelva, in Andalusia. Nella stessa regione al sudovest della Spagna nel febbraio 2024 altri due agenti rimasero uccisi nell'inseguimento di narcotrafficanti a Barbate (Cadice).

Il governo spagnolo nel frattempo ha dichiarato di sperare di completare il prima possibile in giornata l'evacuazione dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio della Hondius. La nave da crociera dovrebbe poi riprendere il suo viaggio verso i Paesi Bassi, intorno alle 18, secondo le autorità locali. "Ci sono ancora alcuni cittadini olandesi e australiani, e spero che possiamo finire anche prima del previsto", ha dichiarato oggi alla radio Rne il ministro spagnolo della Politica territoriale, Angel Victor Torres.

Una volta evacuati gli occupanti, solo "una parte dell'equipaggio rimarrà sulla Hondius e proseguirà con la nave verso i Paesi Bassi", dove l'imbarcazione è registrata, ha specificato. Secondo il ministero della Salute spagnolo, gli ultimi due voli di rimpatrio sono previsti per oggi pomeriggio: uno verso i Paesi Bassi e l'ultimo verso l'Australia. Intervistata dalla televisione spagnola, la direttrice della protezione civile spagnola, Virginia Barcones, ha stimato che le operazioni dovrebbero concludersi "tra le 17 e le 18:30" (ora locale). Allo stato attuale, "prevediamo che il rifornimento (dell'Hondius) inizi questa mattina, in modo che possa poi proseguire il suo viaggio" nell'Oceano Atlantico verso i Paesi Bassi, ha sottolineato Torres. Si prevede che l'operazione durerà "dalle quattro alle cinque ore", secondo la Barcones.

Ieri, 94 dei circa 150 passeggeri e membri dell'equipaggio sono stati evacuati dalla nave, secondo il governo spagnolo responsabile delle operazioni, e stanno gradualmente tornando nei loro paesi d'origine con aerei dall'aeroporto di Tenerife. Tre passeggeri dell'Hondius, a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di hantavirus, sono deceduti e molti altri sono attualmente ricoverati in ospedale. I passeggeri evacuati dalla nave da crociera devono osservare un periodo di quarantena, secondo i protocolli stabiliti da ciascun Paese, spesso basati sulle raccomandazioni dell'Oms, che prevedono 42 giorni di isolamento per i contatti stretti. Una donna francese rimpatriata domenica è già risultata positiva al test, così come uno dei passeggeri americani sbarcati, hanno annunciato lunedì i ministeri della Salute di Parigi e Washington.