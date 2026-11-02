Sinner, il video di Laila alimenta i sospetti: con Jannik è finita?

Un post sui social. Tanto è bastato per alimentare le voci che, ormai da qualche settimana, danno per finita la relazione tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Nel video, pubblicato dalla stessa modella danese, Laila mostra la sua trasformazione in vampiro in occasione di Halloween e, nel frattempo - riprendendo i versi della famosa canzone 'The Answer (Interlude)' di Kylie Cantrall - canticchia: "Avevi ragione, si sta sentendo con un'altra ragazza. Visto? Te l'avevo detto. C'è una cosa che non mi hai detto, l'altra ragazza sei tu".
Nonostante l'assenza di riferimenti al campione altoatesino, sui social tanti hanno interpretato il video come una frecciatina a Sinner. Che, stando al gossip degli ultimi giorni, avrebbe inviato alcuni messaggi a un'altra modella mentre era ancora fidanzato con Laila. Al momento, tuttavia, i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna comunicazione sulla loro relazione e, almeno "ufficialmente", risultano ancora fidanzati.
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La relazione tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic era stata resa pubblica nell'ottobre 2025, dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti. La conferma era arrivata direttamente dal tennista il 26 ottobre, durante la premiazione dell'ATP 500 di Vienna. Nelle ultime settimane, i due non sono più stati visti insieme a Monte Carlo né tanto meno sui social, alimentando le voci di una possibile rottura.