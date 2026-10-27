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Serie A, Roma e Como vincono in rimonta: niente da fare per Cagliari e Torino

martedì 27 ottobre 2026
Serie A, Roma e Como vincono in rimonta: niente da fare per Cagliari e Torino

1' di lettura

In uno degli anticipi della nona giornata di Serie A, all'Olimpico la Roma batte il Cagliari 4-2. Sardi in vantaggio al 10' con Nzola su rigore. I giallorossi pareggiano al 15' con Lulli e passano in vantaggio al 21' con la rete di Pisilli, ma vengono riagguantati dagli ospiti con il gol di Daniel Maldini all'81'. La squadra di Gasperini torna in vantaggio con Rodrigo Mora all'85' e suggella il risultato con Malen all'87'. La Roma è così terza a 21 punti.

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Nell'altro anticipo, il Como vince 3-1 in trasferta con il Torino. Granata in vantaggio con Adams al 24'. I lariani all'81' raggiungono il pareggio con Ramon e poi ribaltano il risultato all'87' con Nico Paz, siglando il definitivo 3-1 con Baturina al 92'. La squadra di Fabregas è al momento sola al quarto posto con 20 punti. 

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