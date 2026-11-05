Libero logo
Abbonamento Digitale

Champions, l'imbarazzante fuorionda durante Lens-Como: "Avevo scommesso su 10 gol, vincerò 500 euro"

giovedì 5 novembre 2026
Champions, l'imbarazzante fuorionda durante Lens-Como: "Avevo scommesso su 10 gol, vincerò 500 euro"

1' di lettura

La televisione francese Canal+ è finita al centro delle polemiche in seguito a un fuorionda trasmesso accidentalmente al termine di Lens-Como. A causa di un errore della regia, durante il passaggio dalla cabina di commento allo studio, i microfoni dei telecronisti sono rimasti aperti, permettendo ai telespettatori di sentire tutto, anche uno scambio di battute che avrebbe dovuto rimanere privato.

Il Como travolge il Lens 9 a 1. Ma il Napoli finisce ko al Do Dragao

LENS-COMO Como batte Lens 9-1 (4-0) nella quarta giornata di Champions League. I gol nel primo tempo al 7' e al 32&#...

"Abbiamo visto dieci gol, niente male", commenta il giornalista Bertrand Latour. "Normalmente deve offrirti da bere", gli risponde la sua compagna di telecronaca Laure Boulleau, ex difensore del Psg e della Nazionale francese, facendo riferimento a una schedina. A quel punto, Latour rivela i dettagli della scommessa appena vinta: "Ho puntato su 9 e 10 gol. In totale prenderò 500 euro netti". È però la successiva battuta di Boulleau a scatenare le polemiche: "Ci siamo fatti delle belle risate comunque". Sono parole che in Francia non vengono prese benissimo. Del resto, a pronunciarla è una commentatrice della televisione francese, pochi istanti dopo una partita in cui il Lens ha appena ha appena incassato una pesantissima sconfitta per 9-1. 

tag
champions league
como
laure boulleau

Baby bomber Chi è Matteo Papaccioli, la stellina del Como in gol in Champions: ha solo 18 anni

Champions Il Como travolge il Lens 9 a 1. Ma il Napoli finisce ko al Do Dragao

Rimpianto Italia? Farioli sfida il Napoli: "Allenare in Italia in futuro? Chi lo sa..."

ti potrebbero interessare

Chi è Matteo Papaccioli, la stellina del Como in gol in Champions: ha solo 18 anni

Chi è Matteo Papaccioli, la stellina del Como in gol in Champions: ha solo 18 anni

Walter Pesci
Novak Djokovic eliminato dal numero 83 del mondo: "Cosa farò ora"

Novak Djokovic eliminato dal numero 83 del mondo: "Cosa farò ora"

Walter Pesci
Cristiano Ronaldo lascia il Portogallo: "È arrivato il momento"

Cristiano Ronaldo lascia il Portogallo: "È arrivato il momento"

Com'è morto davvero De Miguel: atroce, anche il medico è sconvolto

Com'è morto davvero De Miguel: atroce, anche il medico è sconvolto

Walter Pesci