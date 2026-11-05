Champions, l'imbarazzante fuorionda durante Lens-Como: "Avevo scommesso su 10 gol, vincerò 500 euro"

"Abbiamo visto dieci gol, niente male", commenta il giornalista Bertrand Latour. "Normalmente deve offrirti da bere", gli risponde la sua compagna di telecronaca Laure Boulleau, ex difensore del Psg e della Nazionale francese, facendo riferimento a una schedina. A quel punto, Latour rivela i dettagli della scommessa appena vinta: "Ho puntato su 9 e 10 gol. In totale prenderò 500 euro netti". È però la successiva battuta di Boulleau a scatenare le polemiche: "Ci siamo fatti delle belle risate comunque". Sono parole che in Francia non vengono prese benissimo. Del resto, a pronunciarla è una commentatrice della televisione francese, pochi istanti dopo una partita in cui il Lens ha appena ha appena incassato una pesantissima sconfitta per 9-1.

Ne se sachant pas en direct L. boulleau et B. latour nous font "une balbir" sur le plateau du canal champions club. - LB : "on aura bien rigolé quand même" - BL content de son pari sportif : "j'ai mis 9 et 10 (buts)". Heureux d'avoir gagné 500 balles sur les malheureux lensois. https://t.co/ikNHfLDdQo — Cpt Nico (@cptnico) November 4, 2026