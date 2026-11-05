I tifosi ungheresi in Duomo prima del Milan fanno infuriare la Salis

Centinaia di tifosi ungheresi del Ferencváros di Budapest si sono radunati giovedì 5 novembre in piazza Duomo, a Milano, in occasione della partita di Europa League contro il Milan, in programma allo stadio San Siro. Durante il corteo, gli ultras hanno animato il centro cittadino con fumogeni, bandiere e cori, ma alcune immagini diffuse sui social hanno suscitato forti polemiche.

Tra i tifosi è stato immortalato un uomo che indossava una maglietta con il ritratto di Benito Mussolini e la scritta "La nostra fede è Mussolini". Diversi ultras, inoltre, sono stati ripresi mentre alzavano il braccio nel saluto romano, richiamando apertamente simboli e gesti legati al fascismo.

Sugli striscioni è comparsa anche l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, sacerdote della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia, diventato oggetto di polemiche dopo aver mostrato il dito medio ai manifestanti durante le proteste del 17 ottobre. Accanto alla fotografia compariva la scritta "Rispetto, padre", in riferimento all'episodio.

I tifosi sarebbero appartenenti ai "Green Monsters", gruppo della tifoseria del Ferencváros noto per le sue posizioni di estrema destra. Tra gli striscioni esposti, uno, di colore nero, riportava la frase in inglese "We have to defend Europe", ovvero "Dobbiamo difendere l'Europa".

La presenza di simboli fascisti, riferimenti a Mussolini e gesti di chiara matrice estremista nel cuore di Milano ha attirato l'attenzione, trasformando il raduno dei tifosi ungheresi in un episodio destinato a far discutere ben oltre l'ambito sportivo. E non si è sottratta al commento Ilaria Salis: "Feccia nazifascista d’Ungheria, che solitamente frequenta il “Giorno dell’Onore” a Budapest, e che ci fa schifo vedere nella nostra Milano città medaglia d’oro della Resistenza. Tornate nelle fogne della Storia!". E la nuova polemica è servita...