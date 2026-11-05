Sondaggio supermedia, FdI sempre in testa: a sinistra c'è una sopresa. E Vannacci...

Come ogni giovedì, eccoci di nuovo con l'attesissimo appuntamento con la supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi. Non ci sono sorprese davanti. Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. Giorgia Meloni è infatti stabile al 27,9%. Restando dalle parti del centrodestra di governo, troviamo Forza Italia in calo dello 0,3%. Il partito guidato da Antonio Tajani cala così al 7%. Poi c'è la Lega di Matteo Salvini che cresce dello 0,1% e si piazza così al 5,7%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo sempre il Partito democratico. Elly Schlein perde continua a calare: i dem perdono lo 0,1% e scendono così al 20,2%. Il Movimento Cinque Stelle, invece, è in ripresa. Giuseppe Conte sale dell'1% e si piazza così al 13,1%. Alleanza Verdi e Sinistra, invece, scende ancora. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli perdono lo 0,2% e crollano così al 6,3%.