Libero logo
Abbonamento Digitale

Sondaggio supermedia, FdI sempre in testa: a sinistra c'è una sopresa. E Vannacci...

di
Libero logo
giovedì 5 novembre 2026
Sondaggio supermedia, FdI sempre in testa: a sinistra c'è una sopresa. E Vannacci...

1' di lettura

Come ogni giovedì, eccoci di nuovo con l'attesissimo appuntamento con la supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi. Non ci sono sorprese davanti. Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. Giorgia Meloni è infatti stabile al 27,9%. Restando dalle parti del centrodestra di governo, troviamo Forza Italia in calo dello 0,3%. Il partito guidato da Antonio Tajani cala così al 7%. Poi c'è la Lega di Matteo Salvini che cresce dello 0,1% e si piazza così al 5,7%. 

Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo sempre il Partito democratico. Elly Schlein perde continua a calare: i dem perdono lo 0,1% e scendono così al 20,2%. Il Movimento Cinque Stelle, invece, è in ripresa. Giuseppe Conte sale dell'1% e si piazza così al 13,1%. Alleanza Verdi e Sinistra, invece, scende ancora. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli perdono lo 0,2% e crollano così al 6,3%.

Fdi e fiducia a Meloni in crescita, cala Futuro Nazionale: l'ultimo sondaggio

Fratelli d'Italia è sempre al primo posto nei sondaggi. Il partito guidato dalla Premier Giorgia Meloni ha re...

Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, in testa c'è sempre Futuro Nazionale. Roberto Vannacci inverte il trend negativo: sale dello 0,1% e si colloca in questo modo al 6,9%. Poi c'è Azione di Carlo Calenda che decresce dello 0,1% e scende a quota 3,2%. Dunque Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (-0,1%), Più Europa di Riccardo Magi all'1,5% (+0,1%) e Noi Moderati all'1% (-0,1%). 

Sondaggio Mannheimer, "perché sono nebulosi": il dato che spiega tutto

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è andato in onda il solito appunta...
tag
sondaggio
fdi
forza italia
lega
m5s
pd
avs
futuro nazionale

Ex premier Giuseppe Conte, il video con i sottotitoli in arabo: cosa spunta su Al Jazeera

Tam tam impazzito "Si è avvicinato a Forza Italia". Clamoroso, l'ex piddino che guarda al partito di Tajani

False dichiarazioni? Viviana Ferrero, "il pm chiede di indagare sull'ex consigliera M5s": non avrebbe visto violenze al corteo

ti potrebbero interessare

Le Consulte studentesche contro chi devasta le scuole. L'incontro con il ministro Valditara: "Aperto e costruttivo"

Le Consulte studentesche contro chi devasta le scuole. L'incontro con il ministro Valditara: "Aperto e costruttivo"

Giuseppe Conte, il video con i sottotitoli in arabo: cosa spunta su Al Jazeera

Giuseppe Conte, il video con i sottotitoli in arabo: cosa spunta su Al Jazeera

Redazione
Maurizio Acerbo, delirio sulle vetrine rotte dai maranza: "Comprate vetri cinesi"

Maurizio Acerbo, delirio sulle vetrine rotte dai maranza: "Comprate vetri cinesi"

Meloni e la lettera inviata ad Antonio Costa: "Lo metto nero su bianco: non mi presto a questa dinamica"

Meloni e la lettera inviata ad Antonio Costa: "Lo metto nero su bianco: non mi presto a questa dinamica"

Redazione