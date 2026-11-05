Sondaggio supermedia, FdI sempre in testa: a sinistra c'è una sopresa. E Vannacci...

Come ogni giovedì, eccoci di nuovo con l'attesissimo appuntamento con la supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi. Non ci sono sorprese davanti. Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. Giorgia Meloni è infatti stabile al 27,9%. Restando dalle parti del centrodestra di governo, troviamo Forza Italia in calo dello 0,3%. Il partito guidato da Antonio Tajani cala così al 7%. Poi c'è la Lega di Matteo Salvini che cresce dello 0,1% e si piazza così al 5,7%.
Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo sempre il Partito democratico. Elly Schlein perde continua a calare: i dem perdono lo 0,1% e scendono così al 20,2%. Il Movimento Cinque Stelle, invece, è in ripresa. Giuseppe Conte sale dell'1% e si piazza così al 13,1%. Alleanza Verdi e Sinistra, invece, scende ancora. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli perdono lo 0,2% e crollano così al 6,3%.
Fdi e fiducia a Meloni in crescita, cala Futuro Nazionale: l'ultimo sondaggioFratelli d'Italia è sempre al primo posto nei sondaggi. Il partito guidato dalla Premier Giorgia Meloni ha re...
Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, in testa c'è sempre Futuro Nazionale. Roberto Vannacci inverte il trend negativo: sale dello 0,1% e si colloca in questo modo al 6,9%. Poi c'è Azione di Carlo Calenda che decresce dello 0,1% e scende a quota 3,2%. Dunque Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (-0,1%), Più Europa di Riccardo Magi all'1,5% (+0,1%) e Noi Moderati all'1% (-0,1%).