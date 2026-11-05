Maurizio Acerbo, delirio sulle vetrine rotte dai maranza: "Comprate vetri cinesi"

Nessuna scusa, ma un messaggio per spronare i negozianti di Parigi, che hanno subito atti vandalici, a comprare vetri cinesi. È questo il contenuto di un tweet pubblicato da Maurizio Acerbo lo scorso 29 ottobre. Il segretario del Prc ha allegato il messaggio a un filmato promosso da un’azienda di Pechino. "Il marchio cinese Hengxinfeng ha usato questo video delle proteste di Parigi per fare pubblicità della durabilità dei suoi prodotti".

Per Maurizio Acerbo ogni scusa è buona per fare pubblicità alla Repubblica popolare cinese. Che poi ha concluso: "Se avete un’attività nel centro di una città europea, non esitate: vetri Hengxinfeng". Ecco come il classe 1960 ha lanciato un appello ai negozianti. Una vicinanza non solo ideologica, ma anche fisica: lo scorso 2 novembre, Acerbo è partito per un viaggio nella Repubblica popolare della durata di dieci giorni. Ha partecipato al sedicesimo Forum mondiale del socialismo a Pechino.

Il segretario del Prc non è nuovo a tweet di natura filo-cinese. Lo scorso 22 ottobre 2026, sempre su X, ricordava l’ascesa della dittatura comunista a Pechino. "In Cina oggi si celebra il 90esimo anniversario della Lunga Marcia. L’armata rossa contadina guidata da Mao percorse 12.500 chilometri attraverso la Cina, il giornalista americano Edgar Snow che si unì nel 1936 ai rivoluzionari comunisti la raccontò nel libro 'Stella rossa sulla Cina', che fece conoscere al mondo quella epopea", ha scritto. Acerbo chiude con "un testo obbligatorio nelle scuole cinesi". Ma qui c'è il passo falso di Acerbo, in quanto in Cina è vietato parlare di piazza Tienanmen e le rivolte in piazza a Hong Kong del 2014.