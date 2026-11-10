Demba Diallo, un rigore mai visto: occhio alla furbata

Un'esecuzione mai vista, un portiere completamente spiazzato e le proteste furiose degli avversari. Demba Diallo si è inventato un modo decisamente particolare per trasformare un calcio di rigore, sorprendendo tutti durante la sfida tra Al Zulfi e Jeddah Club, valida per la seconda divisione del campionato saudita. Una rete arrivata al 102', pesantissima per il risultato finale e soprattutto destinata a far discutere per la modalità con cui è stata realizzata.

MAIS ?! C'est quoi ça ?! Le penalty archi malin de Demba Diallo avec Al Zulfi en D2 saoudienne. https://t.co/eGXyZoRqzs — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 7, 2026

L'attaccante maliano ha scelto di non effettuare la classica rincorsa. Dopo aver sistemato il pallone sul dischetto, si è avvicinato alla sfera e si è abbassato, fingendo di sistemarsi i calzettoni e i parastinchi. Un gesto apparentemente innocuo, che ha tratto completamente in inganno il portiere Yasser Al-Mosailem. Quando l'arbitro ha dato il via libera con il fischietto, Diallo ha alzato appena la testa, si è accorto che l'estremo difensore non era pronto e ha calciato immediatamente, praticamente da fermo. Il pallone è finito in rete senza lasciare al portiere il tempo necessario per intervenire.

La reazione dei giocatori del Jeddah Club è stata immediata. Tutti si sono precipitati verso l'arbitro per contestare la modalità dell'esecuzione, mentre lo stesso Al-Mosailem è stato ammonito per le proteste. Nonostante le veementi contestazioni, il direttore di gara non ha cambiato idea e ha convalidato la rete. Ma perché il gol è regolare? La risposta è nel regolamento. La Regola 14 non impone al rigorista di effettuare una rincorsa, né stabilisce una distanza minima dalla quale calciare.

Il pallone ere fermo sul dischetto, il portiere sulla linea di porta, l'arbitro aveva fischiato e gli altri giocatori erano fuori dall'area. Tutte le condizioni sono dunque state rispettate. Una furbata studiata nei minimi dettagli, dunque, ma assolutamente consentita dal regolamento.