Bologna Pd e i corsi in arabo, si finisce in tribunale

Avanti di questo passo finirà che saremo noi, nel nostro Paese, a dover imparare usi e costumi dell’islam, in nome dell’integrazione e del multiculturalismo. E ovviamente dovremo anche imparare a parlare in arabo. Quella che sembra una provocazione, a Bologna è un’amara realtà. L’amministrazione felsinea ha infatti approvato un protocollo d’intesa per corsi di arabo per facilitare l’integrazione. A lanciare l’allarme e guidare la protesta sono l’europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint e Matteo Di Benedetto, capogruppo del Carroccio in Comune a Bologna.
«Abbiamo presentato un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna per chiedere di verificare eventuali profili di danno erariale legati al patto di collaborazione approvato dal Comune di Bologna per promuovere e sostenere un corso di lingua araba presso il Quartiere San Donato-San Vitale», spiegano i due esponenti leghisti. «Non è in discussione la possibilità per i cittadini di organizzare autonomamente corsi di lingua araba, ma il dovere dell’amministrazione è di garantire che ogni risorsa pubblica venga utilizzata nel rispetto delle regole e dell’interesse collettivo e per perseguire i fini di competenza dell’ente».
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E ancora: «Il patto prevede la concessione gratuita di locali comunali, la disponibilità di personale dell’amministrazione, servizi e strumenti di comunicazione istituzionale per promuovere l’iniziativa. Eppure, dalla documentazione esaminata non emerge una quantificazione complessiva del valore economico di queste risorse, né una chiara ricostruzione degli eventuali costi indiretti. Vogliamo quindi capire - proseguono Cisint e Di Benedetto - quanto costi realmente questa iniziativa alla collettività, se siano stati previsti ulteriori rimborsi o contributi e se tutto sia coerente con il regolamento comunale e con gli strumenti di bilancio. Riteniamo, infatti, che i soldi pubblici non possano essere utilizzati con questa finalità».
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Infine i due esponenti della Lega annunciano di aver chiesto «alla Corte dei Conti di approfondire anche le modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo sull’impiego delle risorse pubbliche. Il Comune non può distribuire spazi, servizi e personale senza una puntuale valutazione economica e senza garantire trasparenza sull’utilizzo dei beni della collettività. Riteniamo doveroso che venga fatta piena chiarezza. I soldi e il patrimonio dei cittadini meritano rispetto e un’amministrazione che sappia rendere conto di ogni scelta».
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L’iniziativa del Comune di Bologna fa il paio con le ultime crociate in Emilia Romagna, come quella di Piacenza dove l’amministrazione di centrosinistra ha pensato bene di vietare il prosciutto nelle mense scolastiche, giustificandolo prima col rischio «di soffocamento dei bambini» e in un secondo momento con «lo scarso gradimento di questo alimento». Ma dal centrodestra questa crociata al contrario è stata vista come l’ennesimo inchino per asservire la nostra cultura all’islam.