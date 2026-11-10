Bologna Pd e i corsi in arabo, si finisce in tribunale

Avanti di questo passo finirà che saremo noi, nel nostro Paese, a dover imparare usi e costumi dell’islam, in nome dell’integrazione e del multiculturalismo. E ovviamente dovremo anche imparare a parlare in arabo. Quella che sembra una provocazione, a Bologna è un’amara realtà. L’amministrazione felsinea ha infatti approvato un protocollo d’intesa per corsi di arabo per facilitare l’integrazione. A lanciare l’allarme e guidare la protesta sono l’europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint e Matteo Di Benedetto, capogruppo del Carroccio in Comune a Bologna.

«Abbiamo presentato un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna per chiedere di verificare eventuali profili di danno erariale legati al patto di collaborazione approvato dal Comune di Bologna per promuovere e sostenere un corso di lingua araba presso il Quartiere San Donato-San Vitale», spiegano i due esponenti leghisti. «Non è in discussione la possibilità per i cittadini di organizzare autonomamente corsi di lingua araba, ma il dovere dell’amministrazione è di garantire che ogni risorsa pubblica venga utilizzata nel rispetto delle regole e dell’interesse collettivo e per perseguire i fini di competenza dell’ente».