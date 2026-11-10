Di Canio scatenato in diretta: "Ma cosa fa Bremer? Sei un pollo"

Il pareggio della Juventus contro la Fiorentina porta la firma di Gleison Bremer, ma a far discutere nel post partita è soprattutto il comportamento del difensore brasiliano dopo aver trovato la rete del 2-2. Un atteggiamento che non è passato inosservato agli occhi di Paolo Di Canio, intervenuto durante il Club di Sky Sport, dove ha manifestato tutta la propria sorpresa. Il centrale bianconero, dopo aver spedito il pallone in rete con la spalla, invece di lasciarsi andare all'esultanza ha immediatamente invitato i compagni a non avvicinarsi. Il motivo? Il timore che il Var potesse intervenire per valutare un possibile tocco di mano.

Una reazione che ha lasciato perplesso l'ex attaccante, convinto che Bremer avrebbe dovuto vivere il momento senza farsi condizionare dall'incertezza. "Sei un pollo, un tonno, non hai mica fatto una vigliaccata", è stato il giudizio senza giri di parole di Di Canio, che ha voluto sottolineare soprattutto la posizione del brasiliano all'interno della squadra. Da capitano, secondo l'opinionista, non può permettersi di trasmettere ai compagni la paura che una rete possa essere cancellata.