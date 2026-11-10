Sinner, la rivelazione di Valentino Rossi sull'infortunio: "Vi dico come sta Jannik"

Jannik Sinner non ha ancora risolto completamente i problemi al ginocchio. A raccontare un dettaglio sulle condizioni del tennista azzurro è stato Valentino Rossi, che ha avuto finalmente l'occasione di incontrarlo per la prima volta di persona a Milano. I due campioni si conoscevano già attraverso alcuni messaggi privati, ma fino a ieri non avevano mai avuto modo di stringersi la mano e parlare direttamente. Il retroscena è emerso durante la partecipazione del nove volte campione del mondo di motociclismo a 'Deejay Chiama Italia', la trasmissione condotta da Linus e Nicola Savino su Radio Deejay. L'incontro è avvenuto quasi per caso, dal momento che entrambi alloggiavano nello stesso albergo.

A raccontare come sono andate le cose è stato proprio Rossi: "Il mio preparatore Carlo mi ha detto che c'era anche il preparatore di Sinner e quindi probabilmente c'era anche Jannik. Gli ho mandato un messaggio visto che eravamo nello stesso hotel e quindi ieri sera ci siamo conosciuti fisicamente, visto che già ci sentiamo via messaggi". Ma è soprattutto sulle condizioni fisiche dell'altoatesino che si è concentrata l'attenzione. Interpellato sul ginocchio, Valentino ha spiegato: "È qui per cercare di risolvere, gli dà un po' fastidio". Una dichiarazione che conferma come il percorso di recupero non sia ancora terminato.