La Cina dedica un francobollo all'ex Pci Diliberto per il suo 70esimo compleanno

La Cina tende la mano alla sinistra italiana (e viceversa). La Repubblica popolare cinese ha voluto rendere omaggio a Oliviero Diliberto, realizzando un francobollo commemorativo nel giorno del suo settantesimo compleanno. L'ex ministro della Giustizia e segretario dal 2000 al 2013 del Partito dei comunisti italiani ha avuto una lunga militanza nel Pci e in Rifondazione comunista, poi ha vestito le vesti di docente di Diritto romano alla Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan. Diliberto ha ricevuto un francobollo commemorativo per il suo impegno nel promuovere il dialogo tra i giuristi di Cina e Italia e, anche, per l'importante ruolo di coordinamento di studiosi che hanno consentito la tradizione del Corpus Iuris civilis (assunto dalla Cina nel 2021 a fondamento del nuovo Codice civile cinese).

"Più che un riconoscimento alla mia persona è un premio alla collaborazione fra gli atenei, una collaborazione che è presa a modello della cooperazione internazionale. Gestiamo 8 corsi di laurea per studenti cinesi e 1000 di loro studiano a Roma", ha detto Diliberto. Poi ha parlato del perché il suo viso non compaia sul francobollo. "In Cina per legge sui francobolli si può ritrarre solo Mao Tse-tung, tanto è vero che non è mai stato effigiato neanche l’attuale presidente". L'immagine rappresentata è data da un lato dall'ideogramma della sua data di nascita e dall'altra dalla medaglia che gli è stata conferita due anni fa. "È stata davvero una grande sorpresa. Se ho festeggiato? Sì, ma in modo molto sobrio. Sono una persona riservata, ma non nego che il riconoscimento mi ha fatto molto piacere. In Cina viene premiato il merito. Per entrare all'università bisogna superare concorsi iperselettivi. In secondo luogo, i cinesi si percepiscono come un popolo. La collettività vince sull'individualità", ha poi concluso Oliviero Diliberto.

Quello tra Diliberto e il francobollo commemorativo è soltanto l'ultimo punto di contatto tra la sinistra italiana e la Cina. Proprio in questi giorni, Maurizio Acerbo è a Pechino, a margine al 16° Forum mondiale sul socialismo, organizzato dal Centro mondiale di ricerca sul socialismo dell'Accademia cinese delle scienze sociali. Lo scorso ottobre, anche Ilaria Salis si era recata in Cina. Un blitz di cooperazione internazionale, in cui sono si sono affrontati vari temi: dallo sviluppo tecnologico alla transizione verde, fino alla lotta alla povertà e alle disuguaglianze, sempre nell'ambito dei dialoghi tra Europa e Cina.