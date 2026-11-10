Jannik Sinner, clamoroso: ecco cosa scriveva Darren Cahill su Magnus Norman

L'11 ottobre 2013, Cahill aveva pubblicato infatti un elogio molto significativo nei confronti del tecnico svedese: "Magnus Norman ha migliorato ogni giocatore con cui ha lavorato". Una frase che all'epoca rappresentava semplicemente un riconoscimento delle qualità professionali dell'ex numero due del mondo, ma che adesso sembra quasi una presentazione anticipata del nuovo allenatore di Sinner.

Certe intuizioni resistono al tempo e tornano d'attualità quando meno te lo aspetti. È il caso di un vecchio tweet pubblicato da Darren Cahill nell'ottobre del 2013, tornato virale dopo la decisione di Jannik Sinner di affidarsi a Magnus Norman per il futuro della propria carriera. Un messaggio di poche parole che oggi assume un significato particolare, soprattutto considerando che a scriverlo era proprio l'allenatore che ha accompagnato l'azzurro ai vertici del tennis mondiale.

È tornato a parlare pubblicamente Jannik Sinner. E lo ha fatto in occasione di "Be Like Sinner", un eve...

La stima tra i due tecnici, del resto, è reciproca e non si è fermata alle parole pubblicate sui social. Lo stesso Norman, dopo aver ufficializzato il proprio ingresso nello staff dell'altoatesino, ha voluto riconoscere pubblicamente il lavoro svolto dal predecessore: "Ho un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e l'intero team hanno fatto con Jannik nel corso degli anni. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato di avere l'opportunità di costruire su ciò che hanno raggiunto".

Anche Cahill ha accolto con entusiasmo la scelta del suo successore, ribadendo la convinzione espressa già tredici anni fa. "Credo che lui abbia migliorato ogni singolo giocatore con cui ha lavorato", ha spiegato, aggiungendo di voler lasciare a Norman la libertà di costruire il proprio rapporto con Jannik, senza interferenze. Una successione nel segno della continuità, dunque. Con Simone Vagnozzi ancora nello staff e un nuovo tecnico pronto a raccogliere un'eredità importante. E quel vecchio tweet oggi sembra raccontare molto più di una semplice stima professionale.