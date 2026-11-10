Spalletti sbotta con un giornalista: "Porca miseria, s'è capito, lo hanno capito tutti. Te l'ho detto 45 volte"

Luciano Spalletti perde la pazienza davanti all'ennesima domanda sulla situazione della Juventus. Dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, il tecnico bianconero si è lasciato andare a uno sfogo in conferenza stampa, rispondendo con evidente insofferenza a un giornalista che gli chiedeva ancora una volta conto della classifica e degli obiettivi stagionali. Una replica accompagnata da qualche sorriso sarcastico, ma con un messaggio decisamente chiaro.

La Juventus è attualmente lontana dalla zona Champions e il rendimento della squadra continua ad alimentare interrogativi sul futuro del progetto tecnico. Proprio su questo argomento è arrivata la domanda che ha fatto scattare la reazione dell'allenatore, chiamato a spiegare se fosse più preoccupato per la posizione in classifica oppure fiducioso per la risposta del gruppo. Spalletti non ha nascosto il fastidio: "Ce lo dici sempre. Ce lo dici tutte le volte che siamo fuori dall'Europa, che dobbiamo vincere il campionato e l'Europa League. Porca miseria ragazzi, s'è capito. Lo hanno capito tutti. Te l'ho detto 45 volte. Se sono ancora qui è perché delle situazioni sono state sistemate".

Il tecnico ha poi voluto ribadire la propria convinzione nel lavoro quotidiano, respingendo l'idea di essere demotivato o di aver perso fiducia nella squadra. "Io voglio far bene qui, punto e basta. Sono motivatissimo. Sono fiducioso e motivatissimo, stia tranquillo", ha aggiunto rivolgendosi al giornalista. Non è mancato neppure un passaggio sul rapporto con i giocatori, soprattutto dopo le indiscrezioni sulle difficoltà dello spogliatoio. "Macché perdo la squadra. Io li abbraccio tutti i giorni i miei ragazzi, ci parlo", ha chiarito Spalletti. Infine, con una battuta rivolta all'addetto stampa, ha persino proposto di invitare il giornalista alla Continassa per mostrargli da vicino il lavoro svolto quotidianamente. Uno sfogo che racconta tutta la pressione attorno alla Juventus.