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Giorgia Meloni, il delirio della Stampa: "Perché si veste di bianco"

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martedì 10 novembre 2026
Giorgia Meloni, il delirio della Stampa: "Perché si veste di bianco"

2' di lettura

Clamoroso. Per La Stampa di Torino Giorgia Meloni non può vestirsi di bianco. Secondo il quotidiano piemontese, la presidente del Consiglio avrebbe adottato una strategia comunicativo scegliendo di indossare un abito bianco. Proprio come la first lady degli Stati Uniti Melania Trump. "Il look bianco di Melania Trump e Giorgia Meloni - titola La Stampa in un articolo firmato da Maria Corbi - è una strategia di distrazione di massa. Gli outfit della first lady e della premier - il catenaccio - lanciano messaggi rassicuranti e di pace". Insomma, l'abito bianco per La Stampa diventa un'arma di distrazione di massa.

Eppure il quotidiano torinese non sembra aver fatto bene i compiti. L'abito bianco non è una trovata solo della leader di Fratelli d'Italia e della moglie del presidente americano. Spulciando sul web, è facile trovare altri esempi "rassicuranti" a sinistra. Basti pensare alla segretaria del Pd Elly Schlein. O ancora, restando dalle parti del Nazareno, alla sindaca di Genova Silvia Salis. Le due donne di sinistra hanno adottato la stessa strategia? O nel loro caso, si tratta solo di una questione di moda? "Per La Stampa vestirsi di bianco è una colpa, un inganno: 'Il look bianco di Melania Trump e Giorgia Meloni è una strategia di distrazione di massa'… ma naturalmente solo per una donna di destra - ha spiegato lucio Malan in un post pubblicato su X -. Infatti…".

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