Red Flag o Green Flag? Nonostante sia infortunato, Jannik Sinner è comunque protagonista alle Nitto Atp Finals, in corso a Torino. L’ex numero uno al mondo sta prendendo parte a tanti eventi all’Inalpi Arena. Non solo impegni ufficiali: l’altoatesino si è anche divertito con gli influencer presenti. E con Tamsin ha scherzato su cosa sia o meno un campanello d’allarme in una relazione (a poche ore dall’annuncio delle nozze dell’ex storica Anna Kalinskaya).

“Non ho mai avuto cani, ma li amo”. Così inizia Jannik Sinner, che la considera una “un po’ una red flag” chi non li apprezza. Da buon italiano, però, ha bocciato in maniera pesante l’ananas sulla pizza. “È una red flag”, ha bacchettato categorico. Stessa risposta anche per chi indossa i jeans in areo e per chi manda messaggi vocali. “Li odio”, obietta l’azzurro.

Meno categorico, invece, su altre risposte. “Non mi importa, parlo anch’io, quindi va bene, è una green flag”, risponde alla domanda su chi parla durante un film. E anche mangiare un hamburger con coltello e forchetta o evitare di cantare al karaoke non è una green flag. “Potrei essere io, quindi è anche questa una green flag”, ha aggiunto. Molto divertito Jannik Sinner, che si diverte con l’intervistatrice. Nessun pregiudizio nemmeno sull’altezza: “Non è una red flag, non possiamo cambiarlo” e anche per chi corre per divertimento “Se li rende felici, perché no?”. Poi la chiusura su quale sia la più grande red flag: “Forse le persone che parlano troppo con me” e “troppe interviste”, ha concluso l’italiano col sorriso.