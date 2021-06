Giogria Meloni smaschera i compagni con Kamala Harris: "Immigrati rispediti a casa? E la sinistra fa finta di niente"

08 giugno 2021 a

Giorgia Meloni attacca la sinistra e l'arcinota ipocrisia dei "compagni"sul tema dell'immigrazione. Lo fa in un post sul suo profilo Facebook, dove riprende le parole della vicepresidente americana Kamala Harris, che nelle ultime ore ha tuonato contro l'immigrazione illegale negli Stati Uniti. "Il vice presidente Usa e idolo della sinistra Kamala Harris ora parla come Donald Trump e rivolgendosi ai migranti che vorrebbero entrare negli Stati Uniti dice chiaramente che l'immigrazione illegale sarà contrastata", scrive la Meloni.

"Gli Stati Uniti continueranno a difendere i propri confini e le proprie leggi, anche 'respingendo' chi prova a entrare illegalmente. Così come fa qualsiasi Nazione al mondo, tranne l'Italia ostaggio della sinistra immigrazionista. Che dite, sentiremo il solito grido sdegnato di politici, giornalisti e intellettualoni nostrani o questa volta faranno finta di niente?", conclude il post della leader di Fratelli d'Italia con una domanda retorica che chiama in causa la sinistra italiana da sempre critica con le politiche dell'immigrazione attuate dal centrodestra.

La vicepresidente Usa durante una missione in Guatemala ha discusso del fenomeno migratorio dal Paese dell’America centrale con il presidente Alejandro Giammattei, la numero due di Joe Biden ha avvertito i potenziali immigrati che si dovessero mettere in viaggio nel prossimo futuro verso il sogno americano a “non venire” negli Usa perché “sarete rispediti indietro. Vogliamo sottolineare che l’obiettivo del nostro lavoro è aiutare i guatemaltechi a trovare la speranza a casa. Voglio dire chiaramente alle persone in questa area. Non venite“. Insomma la vicepresidente Usa che un’icona dem nata a Oakland da madre indiana, immigrata da Chennai, e da padre di origine giamaicana, è 49º vicepresidente degli Stati Uniti d’America, ha spiegato in maniera chiara quale sarà la visione dell'amministrazione Biden sulll'immigrazione. Ed ecco che la Meloni chiede proprio alla sinistra italiana che per anni ha criticato Donald Trump, cosa ne pensa ora di questa chiara presa di posizione.

