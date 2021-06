Giorgia Meloni, la sorella della leader di FdI ha scoperto il candidato del centrodestra per il Campidoglio

06 giugno 2021 a

A lanciare Enrico Michetti, possibile candidato sindaco di Roma del centrodestra, non è stata Giorgia Meloni. A suggerirlo alla leader di Fratelli di Italia è stata la sorella Arianna, che insieme al commissario FdI del Lazio Paolo Trancassini era diventata entusiasta dell'avvocato. L'ha svelato in una intervista al Corriere della Sera il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista.

"Sa perché la Meloni si fida di Michetti? Perché sua sorella Arianna e Trancassini hanno ascoltato Enrico per radio e sono rimasti conquistati da lui...". Ora bisogna vedere se anche Matteo Salvini e Silvio Berlusconi avranno la stessa impressione, fa sapere il Tempo

Nel frattempo Claudio Durigon, coordinatore della Lega nella Regione Lazio, ha parlato in una intervista aa Affaritaliani, della candidatura di Michetti: “Quello di Enrico Michetti è uno dei nomi importanti che abbiamo in campo per la Capitale. La discussione è aperta all'interno della coalizione con Forza Italia che sostiene in particolare la candidatura di Simonetta Matone, che dal nostro punto di vista è altrettanto valida. Vediamo gli sviluppi nelle prossime ore per arrivare alla soluzione. Ho anche incontrato personalmente Michetti ed è certamente preparato dal punto di vista amministrativo”, ha spiegato. "Non temiamo alcuna competizione interna con Fratelli d’Italia, l’importante è che il centrodestra prenda più voti della coalizione del Partito Democratico, visto che Raggi e Movimento 5 Stelle non saranno certo un problema considerando il disastro dell'amministrazione uscente. Le percentuali le lascio ai sondaggisti, so che saremo in grado di dare una risposta al cambiamento come chiedono i romani”, ha svelato Durigon. "Sono convinto che vinceremo al primo turno, non ci sarà bisogno del ballottaggio. E vinceremo sia se il candidato sarà Michetti sia se sarà Matone”, ha concluso.

