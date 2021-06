Dritto e Rovescio, Mauro Corona invoca la rivolta: "La sinistra che ha paura dell'Islam", vergogna sul caso-Saman

12 giugno 2021 a

Su Saman Abbas la sinistra non ha proferito parola o quasi. La 18enne pakistana scomparsa da Reggio Emilia, sarebbe stata per gli inquirenti che ne cercano il corpo uccisa dalla famiglia. La motivazioni sarebbe il "no" della ragazza a un matrimonio combinato. Un fatto gravissimo che ha sollevato parecchia indignazione, tanto quanto il silenzio di una parte politica. "Su Saman una certa sinistra non si è schierata - ha denunciato anche Mauro Corona a Dritto e Rovescio, dove era ospite di Paolo Del Debbio -, non so i motivi, non so se hanno paura di mettersi contro l’Islam ma doveva esserci una levata di scudi totale perché queste tragedie si ripetono nel tempo".

In realtà dal segretario del Partito democratico qualcosa sul caso è uscita. Ma niente, ovviamente, ha a che vedere con la comunità musulmana di cui fa parte il padre e, soprattutto, lo zio di Saman, lo stesso accusato di aver materialmente ucciso la ragazza. Enrico Letta ha voluto mettere le mani avanti dopo le critiche sul troppo silenzio: "In questi giorni stato in contatto continuo con la sindaca di Novellara, da parte nostra c’è una condanna durissima a quello che sembra essere un efferato femminicidio. Non c’è nessuna possibilità di tollerare queste vicende, non metto in discussione la necessità di impegnarsi tutti affinché le regole vengano rispettate da tutti". Femminicidio, dunque. Peccato però che Saman sia stata uccisa perché voleva vivere in maniera occidentale.

La polemica però non si placa e tra gli ultimi a giudicare la sinistra c'è lei: Giorgia Meloni. "Blaterano che se avesse avuto la cittadinanza italiana si sarebbe salvata - scrive al vetriolo la leader di Fratelli d'Italia su Facebook -. È vero l’esatto opposto invece: con le leggi che vuole la sinistra, sarebbero stati cittadini italiani i suoi presunti assassini prima ancora che lei, così che avremmo oggi una giovane donna uccisa da degli italiani. È così che la sinistra vuole risolvere il problema di comunità straniere che non si integrano e che continuano ad applicare una legge parallela in Italia".

