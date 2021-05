Dritto e Rovescio, gaffe di Mauro Corona: "Dimensioni atomiche, tu Paolo come sei messo?". Imbarazzo per Del Debbio

15 maggio 2021 a

Momenti di imbarazzo a Dritto e Rovescio. Nella puntata di giovedì 13 maggio ospite di punta Mauro Corona. L'ex volto di Cartabianca, dopo essere stato silurato dalla Rai, ha trovato "casa" a Mediaset. In particolare su Rete Quattro da Paolo Del Debbio. Come detto prima, nell'ultima puntata, Corona e il conduttore si sono lasciati andare a una piccola gaffe. Il clima con lo scrittore in collegamento si fa subito goliardico: nel salotto si parla di Europa e di vari dettami strampalati, fino a quando si finisce col parlare di "dimensioni anatomiche" ed ecco che la battuta è servita: "Ci diranno che solo chi ha i parametri giusti potrà farlo - esordisce Corona -. Tu Paolo come sei messo a riguardo?". Una domanda che coglie il conduttore impreparato, ma soprattutto in evidente disagio: "Te lo dico al telefono", ha liquidato Del Debbio.

Sempre durante Dritto e Rovescio ha fatto incursione sul Biscione Bianca Berlinguer, la conduttrice di Cartabianca ha più volte chiesto il ritorno dell'amico Corona ma invano. "Ciao Mauro, mi hai tradito”, ha detto ironicamente la conduttrice di Rai 3, che poi ha aggiunto: “Sei andato ospite fisso nella trasmissione di Rete 4, però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore ed è avvenuto né per la tua volontà né per la mia. Però comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è sempre stato gentile e disponibile. Ma come mi dici sempre tu a telefono, tanto prima o poi - ha chiosato la Berlinguer - io e te torneremo insieme. Un abbraccio a tutti e due". Un'iniziativa quella della Berlinguer che ha colto Corona di sorpresa, tanto che tra lo stupore ha affermato: "Che Bianca abbia postato una cosa simile veramente mi ha spiazzato, da lei non me lo aspettavo".

