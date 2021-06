Roma, immigrato sieropositivo si taglia e sputa sangue agli agenti: orrore e ultra-violenza a Roma, poliziotti feriti

22 giugno 2021 a

a

a

Delirio, violenza e orrore al centro di accoglienza di via dell'Usignolo, a Torre Maura, alla periferia est di Roma. Un immigrato sieropositivo ha infatti prima mandato in frantumi porte e vetrate, poi si è scagliato contro gli agenti di polizia intervenuti per placarlo, ferendosi per poter succhiare il proprio sangue e sputarlo in direzione dei poliziotti ed infettarli. Il protagonista un maliano di 21 anni, Traore Soumalia.

"Non solo Lampedusa, 160 migranti arrivati a piedi". Salvini, immigrazione fuori controllo: nuova rotta, Lamorgese assente ingiustificata

Il giovane, ospite della struttura di accoglienza - già salita in passato all’onore delle cronache quando i migranti diedero alle fiamme mobili e materassi per protestare contro il lockdown e per un blitz anti-droga che si concluse con l’arresto di cinque nordafricani – ha iniziato a dare in escandescenza intorno alle 9 del mattino, colpendo porte e finestre e minacciando un'operatrice con una mazza da baseball, proprio quest'ultima, come rivelato da Il Tempo, a dare l'allarme.

Video su questo argomento Roma-choc, l'immigrato con un coltello in mano minaccia i poliziotti: finisce male

Dunque, un crescendo di violenza. Quando sono arrivate le forze dell'ordine, l'immigrato ha provato a colpire gli agenti con un estintore e con un maniglione divelto da una porta antipanico, mentre continuava la sua opera di demolizione del centro. Poi, all’arrivo dei rinforzi, altre due pattuglie inviate dal commissariato Casilino nuovo, ha iniziato a tagliarsi le braccia, succhiando il sangue con la bocca e sputandolo in direzione degli agenti, che però a quel punto sono riusciti a fermarlo, immobilizzandolo. Il ragazzo, richiedente asilo, ha provato a sfuggire alla presa colpendo i poliziotti, tanto che per trattenerlo sono state necessarie sei persone.

Gli agenti saranno tutti sottoposti alla profilassi per l’Aids e sono stati refertati con una prognosi che varia dai 3 ai sette giorni a seconda delle lesioni riportate. Il maliano è finito ovviamente in carcere per "violenza, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato", hanno fatto sapere fonti dalla procura.

Sapete chi è l'africano accoltellatore di Roma? Pluri-pregiudicato, jihadista e pericoloso, "ma non può essere espulso". Solo in Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.