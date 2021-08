Ius Soli, Giorgia Meloni contro Enrico Letta: "Richieste surreali. Pianeta Terra chiama leader Pd"

10 agosto 2021 a

Non c'è soltanto Luciana Lamorgese tornata ad insistere sullo Ius Soli. Mossa in verità piuttosto strumentale, quella del ministro dell'Interno: travolta dalle critiche sul Green Pass, per la sua resa e ammissione circa il fatto che non ci saranno controlli, ecco che ha subito buttato la palla in corner parlando della cittadinanza agli immigrati, innescando lo scontro con Matteo Salvini.

Ma, si diceva: non solo Lamorgese. Anche Enrico Letta, infatti, torna a martellare sul tema, assolutamente divisivo per il governo di Mario Draghi. Ovvio, scontato, che con la Lega e Forza Italia al governo, lo ius soli non può essere all'ordine del giorno.

Eppure, mister Anima e Cacciavite, così come il titolo del suo romanzo-flop, ha affermato quanto segue: "Rivolgo un appello a tutte le forze politiche ad aprire una discussione in Parlamento e a trovare una soluzione sullo ius soli".

Scontate le chiusure della Lega. Così come è scontata la chiusura di Fratelli d'Italia, per i quali parla la leader, Giorgia Meloni, che su Twitter rilancia le parole del democratico e risponde in modo durissimo: "La sinistra torna alla carica sullo Ius Soli, con Letta che chiede discussione in Parlamento - premette -. Surreale che in una fase così delicata e complicata per cittadini e imprese, la sinistra al governo abbia come prorità lo Ius Soli. Torneranno mai in contatto con la realtà?", conclude la Meloni. Notevole, infine, il commento in calce alla foto che riporta le parole del segretario dem: "Pianeta Terra chiama Letta". Colpito e affondato.

