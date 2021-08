Venezia, un turista si spoglia e si tuffa nel Canal Grande: interviene la polizia, lo rovinano

16 agosto 2021 a

a

a

Un 33enne australiano si è tuffato dal ponte dell'Accademia a Venezia. E' successo un paio di giorni fa: erano le quattro del mattino e il Canal Grande era vuoto. Questo, però, non ha reso il gesto meno grave. L'uomo, come spiega il Corriere della Sera, avrebbe violato almeno tre articoli del regolamento di sicurezza urbana della città: il divieto di tuffarsi dai ponti, il divieto di nuotare nei canali e anche il divieto di circolare per strada senza maglietta. Nelle riprese delle videocamere di sorveglianza, infatti, lo si vede a petto nudo e in pantaloncini, forse in costume, mentre si arrampica sul corrimano del ponte dell’Accademia - uno dei quattro ponti che tagliano il Canal Grande, il più vicino a San Marco - e si tuffa in acqua.

Venezia, la Basilica di San Marco crolla a pezzi ma nessuno fa niente: le foto sconvolgono l'Italia | Guarda

Dopo l'episodio, l'australiano è stato immediatamente fermato da una pattuglia della Polizia locale che è intervenuta. Il turista, quindi, è stato sanzionato ai sensi del Regolamento di Sicurezza Urbana per il divieto di tuffarsi (450 euro) e gli è stato imposto pure l’ordine di allontanamento della durata di 48 ore, il cosiddetto Daspo. L’uomo, infine, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Tanta l'indignazione del sindaco Luigi Brugnaro: "Chiedo i poteri penali del giudice di pace e la possibilità di far passare a queste persone fino a dieci giorni dentro una cella di sicurezza". Quella dei turisti che si tuffano dai ponti, in realtà, non è una novità. Dopo il periodo di stop causa Covid, con il ritorno dei visitatori in città, l'acqua dei canali sembra essere tornata ad attirare le attenzioni di molti. A inizio settimana, per esempio, un uomo si è tuffato in pieno giorno dal ponte degli Scalzi, mancando di pochissimo barche e vaporetti.

Venezia, clima impazzito: come era ridotta la scorsa notte piazza San Marco (in pieno agosto) | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.