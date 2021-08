Venezia, clima impazzito: come era ridotta la scorsa notte piazza San Marco (in pieno agosto)

08 agosto 2021 a

Clima impazzito. L'ultima, roboante, conferma arriva direttamente da Venezia. Già, perché nella serata di sabato 7 agosto, la città lagunare è stata colpita dall'acqua alta, che ha sommerso ovviamente anche piazza San Marco. Il Mose non è entrato in azione.

Una scena del tutto insolita, quella di Venezia colpita dall'acqua alta in piena estate. Scena insolita anche perché ormai da un anno a questa parte il Mose salvaguardava la città, eccezion fatta per l'acqua alta di dicembre 2020.

E insomma, una scena surreale: acqua alta a piazza San Marco a Venezia a pochi giorni dal Ferragosto. Una marea anomala, la quinta volta in assoluto in cui si è registrata l'acqua alta in un simile periodo. Per la precisione, la marea era misurata in circa 100 centimetri.

Per la precisione, il Mose non è entrato in azione poiché viene attivato soltanto quando il livello dell'acqua raggiunge i 110 centimetri: in questo caso, la previsione massima era di 105 centimetri. L'evento ha interessato circa l'8% della viabilità pedonale ed è stato percepibile nelle parti più basse della città, ossia oltre a piazza San Marco, Rialto.

