Siena, tragico volo in mongolfiera: sbalzata dal cesto, la pilota si schianta e muore

16 agosto 2021 a

a

a

Una donna di 40 anni è morta schiantandosi al suolo dopo un volo di alcune decine di metri in seguito alla caduta, per cause in corso di accertamento, dal cesto della mongolfiera, dove si trovava per un giro turistico autorizzato. E' accaduto questa mattina 16 agosto, intorno alle 7, a Buonconvento, in provincia di Siena. Sul posto, insieme ai carabinieri della compagnia di Montalcino, sono intervenuti per i soccorsi i sanitari del 118, ma al loro arrivo la pilota era già deceduta. A seguito dell'incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) fa sapere di aver aperto un'inchiesta e di aver inviato sul posto un proprio investigatore per svolgere il sopralluogo operativo.

Meteo, grandinate violente e temperature a picco: "choc termico", le zone d'Italia a rischio

Da quanto si apprende, la donna era una pilota professionista che aveva appena accompagnato dei turisti per un tour panoramico; quando è accaduto il fatto si trovava però da sola sulla mongolfiera. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e il 118. Sono in corso gli accertamenti per comprendere la dinamica dell'incidente mentre la mongolfiera è stata sequestrata. A dare l'allarme, un'altra operatrice a bordo di una seconda mongolfiera.

Non gradisce il servizio e prende a coltellate il cameriere: come lo ha ridotto

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente potrebbe essere avvenuto per uno sbalzo di pressione che avrebbe fatto risalire di colpo la mongolfiera, causando la caduta della donna.

Orrore a Bergamo, ragazza di 15 anni uccide la madre. Motivo assurdo, per cosa avevano litigato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.