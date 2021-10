Matteo Salvini dopo gli sbarchi a Lampedusa: "Chiedo a Draghi un incontro a Lamorgese da mesi. Tutto tace, perché?"

03 ottobre 2021 a

a

a

Sbarchi a raffica a Lampedusa. Non c'è pace per l'isola, colpita da 400 arrivi la scorsa notte, sbarchi di 14 differenti barchini. Una sorta di "attacco multiplo" all'isola e uno sbarco record, che comporta un lavoro immane per gli uomini della Guardia di finanza, che con le loro motovedette hanno portato avanti una vera e propria staffetta dal molo Favaloro.

Una manina al Viminale dietro al caso che ha travolto Luca Morisi? "Oggi i servizi segreti...": indiscrezioni clamorose

Tutti gli stranieri sono stati accolti e accompagnati al centro di controllo per un primo triage sanitario. Dunque, il trasporto all'hotspot di Contrada Imbriacola, già da tempo al collasso e pieno ben oltre le sue capacità. Si pensi che soltanto ieri, sabato 2 ottobre, la struttura ha accolto 245 immigrati.

"Perché la Lamorgese la passa sempre liscia"? Mimmo Lucano, il pesantissimo sospetto di Vittorio Feltri

E in seguito all'ultimo massiccio arrivo in Italia, ecco che Matteo Salvini ha nuovamente fatto sentire la sua voce, aprendo il fuoco contro il Viminale e Luciana Lamorgese e tirando in ballo anche Mario Draghi per il mancato faccia a faccia col ministro, questione che si trascina da tempo: "Ho chiesto da mesi un incontro con Draghi e Lamorgese per bloccare il traffico di esseri umani, bloccare sbarchi e salvare vite. Ma dopo 50.000 arrivi clandestini, tutto tace - rimarca -. E anche dopo la condanna del sindaco buonista Mimmo Lucano, che secondo il Tribunale rubava sfruttando gli immigrati, tutto tace. Cui prodest?", ha attaccato Salvini.

"Solo con Mario Draghi? Non siamo tutti scemi...". Parla il leader Matteo Salvini: "Ecco perché non ho paura di nessuno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.