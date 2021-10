Fuori dal Coro, Mario Giordano vede l'egiziano abusivo e perde la brocca: urla disumane e bidoni che volano

06 ottobre 2021 a

Un servizio su un egiziano abusivo ha letteralmente mandato fuori di testa Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete 4. L'occupante, come si vede nel filmato mandato in onda ieri sera, ha minacciato di ammazzare i proprietari che sono entrati nella loro casa, ora occupata da lui. "Cerca di rientrare usando la forza e lanciando minacce", ha spiegato l'inviata. Mentre l'egiziano ripeteva senza sosta: "Questa è casa mia".

"Ha visto le porte chiuse e si è infuriato, ci sono tutti i condomini impauriti, sta gridando che ammazza tutti, sta minacciando - ha continuato la giornalista sul posto, che ha cercato di mantenersi a distanza dall'uomo, così come tutti gli altri -. Le persone hanno paura e si nascondono in casa". A un certo punto si vede l'egiziano che inizia a girare nel cortile di fronte alla casa con quello che sembra un tubo di ferro in mano. Poi lo si vede spaccare la persiana, che era sigillata. "Ha bucato la ruota della gomma dei fabbri. Ma cosa stai facendo?, ha urlato spaventata l'inviata. Nelle immagini, infatti, si vede l'abusivo che si abbassa indisturbato per bucare le gomme di un camioncino.

Una volta terminato il servizio, il conduttore in studio è andato su tutte le furie, ripetendo solo: "Io divento matto". Urla disumane, di disperazione, quelle lanciate da Giordano, che a un certo punto ha pure buttato per aria un bidone che aveva in mano: "Non può succedere una cosa del genere".

