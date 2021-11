Striscia la notizia, la truffa del pacco alimentare. Vergogna alla luce del sole: chi sono queste donne

05 novembre 2021 a

Una vergogna alla luce del sole. Max Laudadio, inviato storico di Striscia la notizia, torna sul luogo del delitto. A Milano i furbetti del pacco alimentare continuano a speculare sui disperati, come accade purtroppo da svariati anni a questa parte. Uno scandalo che Striscia ha più volte documentato. E ancora non molla l'osso.

Le telecamere del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci riprendono molti di loro, quasi tutti stranieri, intenti a smerciare a pochi euro i generi di prima necessità, latte, pasta, tonno, biscotti, appena donati loro dalla associazione Pane quotidiano, da tempo impegnata nella lotta alla povertà e nell'assistenza a chi non riesce a rimediare qualcosa da mangiare per tirare avanti.

I furbetti del pacco alimentare: guarda il video di Striscia la notizia

I finti bisognosi entrano, più volte, si fanno dare varie sportine con le vettovaglie, escono e iniziano a vendere la merce direttamente sui marciapiedi, a pochi metri dall'ingresso dell'associazione. A 50 centesimi, un euro, due, tre. C'è chi offre anche il "pacchetto completo". Di fatto: un guadagno netto, senza alcuno sforzo. Il gancio di Striscia prima si finge interessato, chiede il prezzo e si informa su come poter entrare "nel giro". Quindi entra in scena Laudadio, che chiede conto alle donne della truffa. Una anziana, colta in flagrante, se la prende con il microfono e il cameraman.

