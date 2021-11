Non è l'arena, Giletti su Ennio Di Lalla: "Casa occupata dalle rom? Mi risulta un'altra storia", il peggiore dei sospetti

11 novembre 2021 a

La casa di Ennio Di Lalla occupata abusivamente dalle due rom a Roma? Qualcosa, a Massimo Giletti e Francesca Fagnani, non torna. L'anziano di 86 anni è in collegamento con Non è l'arena, su La7. Insieme al suo avvocato testimonia l'incubo vissuto per tre settimane: era andato dal medico per un controllo e al ritorno si è ritrovato l'appartamento con la serratura cambiata e gli inattesi, e sgraditi "ospiti" chiusi dentro. La battaglia legale è stata relativamente breve: pochi giorni fa ha potuto rimettere piede in casa, ripreso dall'obiettivo delle telecamere di Giletti, mostrando in quali disastrose condizioni l'avessero ridotta le occupanti abusive.

La storia ha fatto il giro d'Italia, come emblema di degrado e impunità. "A me risulta che la casa fosse disabitata da un anno e mezzo", chiede Giletti al difensore di Di Lalla, Alessandro Olivieri. "Nulla toglie, ovviamente alla gravità del gesto dell'occupazione", precisa il conduttore. L'avvocato salta sulla sedia: "L'appartamento - è la parziale conferma di Olivieri - era tendenzialmente vuoto perché Ennio faceva avanti e indietro tra strutture sanitarie e casa del fratello. Sappiamo come funziona a Roma, le due rom non passavano da qui per caso".



"Avvocato - incalza la Fagnani, conduttrice di Belve -. Detto che ovviamente avete ragione sull'occupazione perché occupare casa è un reato a prescindere, però non c'è bisogno di imbeccare la stampa con particolari un po' esagerati. Attenetevi ai fatti. Mi risulta da fonti investigative che il suo assistito non fosse in casa da più di un anno e che le utenze fossero tutte staccate. Questo è utile anche per capire come siano entrate le rom in casa e se c'erano stati, come risulta, altri furti, visto che vi siete lamentati del fatto che i carabinieri avrebbero permesso che portassero via delle cose. Cosa non vera e tra l'altro ingiusta".

"Perché dite questo?", ribatte l'avvocato. "Il punto - chiude la questione Giletti - è se è vero o no che il suo cliente è sempre stato lì. Se non è vero, ve la vedrete credo in altra sede. Le notizie devono essere analizzate con grande attenzione".

