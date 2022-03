Fuori dal coro, Alessandra Mussolini in faccia alla Lamorgese: "Via"

30 marzo 2022 a

Si parla ancora di case occupate a Fuori dal coro. Nella puntata andata in onda martedì 29 marzo su Rete 4, l'ospite Alessandra Mussolini ha voluto mandare un messaggio a Luciana Lamorgese. "I proprietari che hanno fatto sacrifici, devono poter entrare nelle loro abitazioni - ha esordito l'ex europarlamentare di fronte a Mario Giordano -. E gli altri, quelli che occupano, via, cacciati e anche male".

E infatti durante la trasmissione se ne sono viste di ogni. Tra queste la storia di un occupante abusiva che dice di essere molto credente. Cosa c'entra? "Io sono protestante, ciascuno di noi ha una terza persona che si chiama spirito santo, lui mi ha detto: 'o paghi l'affitto, o sacrifichi l'attività che hai in Africa', ma quella è il mio futuro". Insomma, il signore ha deciso di non pagare l'affitto perché glielo ha detto lo Spirito santo. Ma non è tutto, l'occupatore ha anche promesso che Elena, la vera proprietaria, "avrà tutto il prossimo mese". Il motivo? Ancora una volta l'abusivo ha tirato in ballo la religione: "Il Signore mi ha detto che riuscirò a pagare il prossimo mese". E ancora: "Ho visto la luce nel sonno, è come il sole".

Quanto basta a strappare al conduttore un sorriso, anche se l'indignazione non manca. Altrettanto delusi e arrabbiati una coppia di coniugi. Davide e Giulia sono da tempo alle prese con un abusivo che occupa la loro casa. "Ci ha minacciati - hanno confermato -. Non è facile spiegare come ti senti quando la tua casa non è più tua e nessuno fa niente. Possiamo anche morire con questo dolore, non gliene frega niente a nessuno".

