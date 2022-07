Napoli, due africani rapinano un ragazzo in pieno giorno: video choc, immagini forti

24 luglio 2022 a

Aggredito e rapinato nel centro di Napoli, in pieno giorno. Le impressionanti immagini dell'aggressione di due persone a un uomo a Porta Capuana, registrate dalle telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale della zona, sono state rilanciate dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli (sempre molto attivo nel fare da cassa di risonanza alle denunce su degrado e illegalità cittadine) ed è già diventato virale sui social. La vittima viene bloccata e letteralmente sollevata da terra dai due energumeni, quindi sbattuta di nuovo a terra e immobilizzata dai delinquenti.



L'aggressione a Porta Capuana: guarda qui il video | IMMAGINI FORTI

Siamo in Piazza Enrico de Nicola, a due passi dalla Stazione Centrale. Ad attirare i due criminali lo zaino e un sacco nero con cui sta camminando il ragazzo. I due aggressori, di origini africane, intervengono con rapidità e determinazione, mentre intorno non c'è nessun passante ma alcune auto attraversano comunque l'incrocio a pochi metri di distanza. L'aggredito cerca di attirare l'attenzione urlando, ma uno dei due rapinatori gli tappa la bocca. La scena, impressionante, risale allo scorso maggio ma solo oggi il video è diventato di dominio pubblico, a poche ore di distanza da un altro video sconvolgente, quello della violentissima aggressione a calci in faccia e bottigliate che ha visto come vittima un 17enne tunisino, finito a terra in una pozza di sangue davanti alla Stazione Centrale di Milano. Anche qui in pieno giorno, e anche qui con un africano a vestire i panni dell'aggressore.



"È l’ennesimo episodio che testimonia il livello di criminalità raggiunto nel quartiere ma anche in tutta la città - denuncia Borrelli -. La sicurezza è ormai pari a zero, cosa si aspetta ancora ad intervenire? La zona del Vasto è una bomba ad orologeria, pronta ad esplodere in qualsiasi momento".