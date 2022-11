In onda, "è legittima la selezione dei migranti?". La risposta di Cassese

06 novembre 2022 a

a

a

Si parla degli sbarchi nel porto di Catania delle due navi Ong, Geo Barents e Humanity 1 da David Parenzo e Concita De Gregorio a In onda, su La7, nella puntata del 6 novembre, e soprattutto si discute della decisione del governo di far scendere soltanto donne, bambini e persone fragili. I conduttori chiedono dunque una analisi della questione al professore Sabino Cassese il quale però con la sua risposta fa impallidire i conduttori.

Qui il commento di Cassese sulla vicenda degli sbarchi delle navi ong

Alla domanda se sia "legittima la selezione dei migranti" Cassese infatti spiega: "Secondo il ministero una persona che è stata presa a bordo di una nave battente bandiera tedesca o norvegese è sbarcato in territorio norvegese o tedesco. Questa è la premessa di tutto e il governo" di Giorgia Meloni, continua il professore, "ha dato una interpretazione rigida al concetto di confine. Per correggere dal punto di vista umanitario questa regola ha fatto scendere quindi bambini donne e persone con problemi di salute".

Approda anche la Geo Barents. Ore drammatiche al porto di Catania: cosa può accadere

Inoltre, "la presidente del Consiglio dei ministri", conclude Cassese, "ha detto che non vuole tanto incidere sugli arrivi quanto sulle partenze con un piano Mattei che, secondo me è giustissimo, per aiutare queste persone nel loro paese".