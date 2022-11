Ong, torna l'incubo Rackete: Ebeling, chi è l'uomo che sfida l'Italia

07 novembre 2022 a

Il suo modello? Carola Rackete. Il braccio di ferro tra il capitano della Humanity 1 e le autorità italiane ci porta indietro nel tempo. "Se adesso andassi via violerei una serie infinita di leggi e convenzioni internazionali e qui nel porto di Catania non sto facendo nulla di illegale. Sto seguendo la legge del mare". Cinquantanove anni, di Brema, Joachim Ebeling - sottolinea Repubblica - è il comandante della Humanity 1.

Tedesco. Come Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3 che nel 2019, pur di portare in salvo i naufraghi che aveva a bordo, dopo un’interminabile attesa ha deciso di forzare il blocco imposto dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini; come lei, comanda una nave dalla quale per ordine del governo non può far sbarcare naufraghi salvati nel corso della missione. E come lei, sulla nave è determinato a sfidare le leggi italiane. Quando è arrivato l’ordine di allontanarsi con a bordo i trentacinque sopravvissuti alle traversate del Mediterraneo cui è stato vietato di sbarcare perché non ritenuti sufficientemente fragili, ne ha avuta una sola: "No".

Con le conseguenze legali del caso. "Sono sicuro che stiamo facendo la cosa giusta - dice Ebeling -. Sono sereno perché ho solo fatto il mio dovere in mare, seguendo leggi e regolamenti". Per il comandante della Humanity proprio quello attuale è il momento peggiore della missione in quanto "siamo costretti ad assistere inermi alla violazione dei diritti fondamentali delle persone. Un’operazione di salvataggio si conclude quando tutti i naufraghi sono sbarcati in un luogo sicuro. Non andrò via da Catania fino a che non si realizzerà tutto questo". Al Corriere della Sera, Ebeling confida inoltre la difficoltà di "spiegare ai 35 rimasti a bordo che per loro non c’era via libera. Non riuscivo a trovare le parole". Insomma la situazione è in una fase di stallo. Ma di certo Ebeling nel solco della Rackete sta sfidando le norme italiane dimenticando che il dovere di accogliere riguarda anche il suo Paese, la Germania.